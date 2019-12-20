МегаФон развернул мобильную базовую станцию на празднике в честь главной ёлки страны

Передвижная базовая станция связи от МегаФона была установлена в Бородинском лесничестве Можайского городского округа, где была найдена ель, которой в этом году выпала честь стать главной ёлкой страны
Благодаря работе мобильного комплекса в дни подготовки, застройки площадки и торжественных мероприятий организаторы и свидетели торжественного события смогли оставаться на связи.
- Кремлёвская ёлка – это не просто символ Нового года на Красной площади. Все новогодние каникулы она будет радовать горожан, жителей России и туристов со всего мира, решивших встретить Новый год и Рождество в Москве. Мы с радостью откликнулись на приглашение и просьбу помочь организовать связь в лесничестве и поучаствовать в создании праздничного настроения и сборах лесной красавицы в Москву для украшения главной площади страны, – говорит директор по сетевой инфраструктуре МегаФона Валентин Полозенко.
- Верим, что тысячи детишек со всей страны будут счастливы, глядя на нашу прекрасную ёлку. Готовы уже сейчас подобрать ёлку для следующего года. Надеемся, что это будет настоящая, добрая, красивая новогодняя история, – прокомментировал глава Можайского городского округа Дмитрий Абарёнов.
По информации местных властей, для установки на Соборной площади Московского Кремля было выбрано дерево высотой 25 метров и возрастом 90 лет. Специальная комиссия обращала особенное внимание на форму кроны и сохранность ветвей лесной красавицы, которая будет доставлена в Кремль через ворота Спасской башни. Это уже вторая ель из Бородинского лесничества, отобранная специалистами на роль главной ёлки страны. После окончания праздника из дерева планируется изготовить памятные сувениры.
Мобильный комплекс МегаФона на базе КАМАЗа, временно размещённый на месте спила Кремлёвской ёлки, обеспечивает стабильное радиопокрытие. Уникальность мобильной станции заключается в её независимости от стационарных объектов связи, что позволяет разворачивать её практически на любой территории. С помощью комплекса можно обеспечить надёжный уровень сигнала в поле, лесном массиве и других местах, где нет жилой инфраструктуры. А там, где инфраструктура связи есть, можно значительно увеличить ёмкость сети – например, во время проведения массовых городских мероприятий, футбольных матчей, концертов и т.д.
МегаФон – оператор цифровых возможностей, предлагающий решения на базе облачных технологий, IoT, Big Data. Трехкратный обладатель награды за «Самую быструю сеть мобильной связи в России» от компании Ookla. I место в рейтинге самых влиятельных компаний Интернета вещей 2018 в России по данным Rusbase.
МегаФон развернул мобильную базовую станцию на празднике в честь главной ёлки страны
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