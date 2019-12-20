Деятельность «грязного» кафе приостановили
В Улан-Удэ приостановлена деятельность кафе «Республика», который расположен на улице Корабельной. Поводом для этого стали грубые нарушения санитарного законодательства, выявленные управлением Роспотребнадзора.
Так, в кафе не соблюдали санитарные правила и не проводили санитарно-противоэпидемические мероприятия. Также отсутствует программа производственного контроля, нет достаточного количества необходимого оборудования, имеются встречные потоки сырой и готовой продукции.
Блюда готовились без технической документации, продукты в холодильнике хранились неправильно, также нарушался порядок сбора пищевых отходов и порядок мытья кухонной посуды.
Кроме того, в кафе были обнаружены рыжие тараканы. Также не было дезинфицирующих средств. А в производственных помещениях не проводился косметический ремонт.
Материалы проверки переданы в судебные органы, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Бурятии.
В Улан-Удэ прикрыли кафе «Республика» с рыжими тараканами
Бизнес, Фото:
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