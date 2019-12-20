 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

20 Декабря

19 Декабря

Популярное

В Улан-Удэ прикрыли кафе «Республика» с рыжими тараканами

В Улан-Удэ прикрыли кафе «Республика» с рыжими тараканами
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Деятельность «грязного» кафе приостановили

В Улан-Удэ приостановлена деятельность кафе «Республика», который расположен на улице Корабельной. Поводом для этого стали грубые нарушения санитарного законодательства, выявленные управлением Роспотребнадзора.

Так, в кафе не соблюдали санитарные правила и не проводили санитарно-противоэпидемические мероприятия. Также отсутствует программа производственного контроля, нет достаточного количества необходимого оборудования, имеются встречные потоки сырой и готовой продукции.

Блюда готовились без технической документации, продукты в холодильнике хранились неправильно, также нарушался порядок сбора пищевых отходов и порядок мытья кухонной посуды.

Кроме того, в кафе были обнаружены рыжие тараканы. Также не было дезинфицирующих средств. А в производственных помещениях не проводился косметический ремонт.

Материалы проверки переданы в судебные органы, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Бурятии.



кафе Роспотребнадзор
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ прикрыли кафе «Республика» с рыжими тараканами
В Улан-Удэ прикрыли кафе «Республика» с рыжими тараканами
Бизнес, 20.12.2019
Деятельность «грязного» кафе приостановили
Магазин в Бурятии торговал просроченным мясом
Магазин в Бурятии торговал просроченным мясом
Бизнес, 20.12.2019
Предпринимательнице внесено предупреждение
В Иркутске нелегалы сделали из тонны икры горбуши сделали лососёвую
В Иркутске нелегалы сделали из тонны икры горбуши сделали лососёвую
Бизнес, 20.12.2019
В Иркутске выявлена нелегальная схема продажи тонны икры
В Иркутской области лесопользователи возместили ущерб животному миру
В Иркутской области лесопользователи возместили ущерб животному миру
Бизнес, 20.12.2019
Трое лесозаготовителей отдали 2 миллиона рублей в качестве компенсации
На границе Бурятии не пропустили 100 туш коз
На границе Бурятии не пропустили 100 туш коз
Бизнес, 19.12.2019
У мужчины не было сопроводительных документов на туши
В Иркутской области лесоэкспортёр не вернул выручку на 342 миллиона
В Иркутской области лесоэкспортёр не вернул выручку на 342 миллиона
Бизнес, 19.12.2019
Пиломатериалы на сумму 53 миллионов рублей фирма вывезла в Китай
Улан-удэнская колония продаёт жидкое мыло и чистящие средства
Улан-удэнская колония продаёт жидкое мыло и чистящие средства
Бизнес, 19.12.2019
Колония №8 уже заключила один контракт на поставку моющих средств
Иркутянин оплатил долг в 1,5 млн для вылета в командировку
Иркутянин оплатил долг в 1,5 млн для вылета в командировку
Бизнес, 19.12.2019
Должник не мог допустить срыва рабочей поездки
На вокзале в Бурятии торговали просроченными продуктами
На вокзале в Бурятии торговали просроченными продуктами
Бизнес, 19.12.2019
Предпринимательницей заинтересовались следственные органы
Предновогодняя меховая ярмарка пройдёт в Улан-Удэ
Предновогодняя меховая ярмарка пройдёт в Улан-Удэ
Бизнес, 19.12.2019
«Кировская меховая фабрика» предлагает огромный выбор изделий из самых разных видов меха
В Бурятии стартовала продажа субсидированных авиабилетов в Москву
В Бурятии стартовала продажа субсидированных авиабилетов в Москву
Бизнес, 18.12.2019
Открыта продажа билетов по субсидированным тарифам на 2020 год на направлении Москва – Улан-Удэ – Москва
В Улан-Удэ уложат тротуарную плитку из переработанных отходов
В Улан-Удэ уложат тротуарную плитку из переработанных отходов
Бизнес, 18.12.2019
Проблему скользкой плитки в Улан-Удэ решили необычно

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^