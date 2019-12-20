В Улан-Удэ прикрыли кафе «Республика» с рыжими тараканами

Деятельность «грязного» кафе приостановили



В Улан-Удэ приостановлена деятельность кафе «Республика», который расположен на улице Корабельной. Поводом для этого стали грубые нарушения санитарного законодательства, выявленные управлением Роспотребнадзора.



Так, в кафе не соблюдали санитарные правила и не проводили санитарно-противоэпидемические мероприятия. Также отсутствует программа производственного контроля, нет достаточного количества необходимого оборудования, имеются встречные потоки сырой и готовой продукции.



Блюда готовились без технической документации, продукты в холодильнике хранились неправильно, также нарушался порядок сбора пищевых отходов и порядок мытья кухонной посуды.



Кроме того, в кафе были обнаружены рыжие тараканы. Также не было дезинфицирующих средств. А в производственных помещениях не проводился косметический ремонт.



Материалы проверки переданы в судебные органы, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Бурятии.







