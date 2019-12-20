Магазин в Бурятии торговал просроченным мясом

Предпринимательнице внесено предупреждение
В городе Гусиноозерск с нарушением продавали мясную продукцию, выяснили сотрудники прокуратуры и Роспотребнадзора.
Индивидуальный предприниматель продавала в магазине мясную продукцию без маркировки, что не позволяло её идентифицировать, определять качество и безопасность. Также выявлена продажа продуктов с истекшим сроком годности.
Предприниматель привлечена к административной ответственности в виде предупреждения.
Постановление не вступило в законную силу.
Мясная продукция, не отвечающая требованиям качества и безопасности, в ходе проверки снята с реализации, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
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