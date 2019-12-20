В Иркутске нелегалы сделали из тонны икры горбуши сделали лососёвую

В Иркутске выявлена нелегальная схема продажи тонны икры



Управление Россельхознадзора в Иркутске выявило схему нелегального перемещения икры лососёвых рыб. Злоумышленники изменяли наименование, производителя и сроки годности рыбного деликатеса.



В октябре из Новосибирска в Иркутск поступила партия икры горбуши общим весом 996 кг, произведённой в Камчатском крае. Фирма-получатель оформила новый ветеринарный сертификат, передав икру индивидуальному предпринимателю. Однако по данным ЕГРИП, бизнесмен прекратил свою деятельность в июле 2019 года.



Несмотря на это, по данным ФГИС «Меркурий», коммерсант расфасовал 12-килограммовые контейнеры в ёмкости по 0,5 кг. В результате транзакции срок годности икры незаконно продлевается на месяц, поменялись наименование и производитель. Лёгким движение руки икра горбуши превратилась в икру лососёвых рыб.



Затем расфасованная продукция направляется в торговый дом, расположенный по тому же адресу, что и фирма-получатель. При этом все операции были совершены в течение 20 минут. Затем красная икра была продана в магазинах Иркутска.



- В настоящее время управлением Россельхознадзора ведется работа по привлечению к ответственности хозяйствующих субъектов, участвующих в нелегальной схеме. Материалы направлены в УБЭП ГУ МВД России по Иркутской области для принятия правового решения, - сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.







