В Иркутске нелегалы сделали из тонны икры горбуши сделали лососёвую

В Иркутске выявлена нелегальная схема продажи тонны икры
Управление Россельхознадзора в Иркутске выявило схему нелегального перемещения икры лососёвых рыб. Злоумышленники изменяли наименование, производителя и сроки годности рыбного деликатеса.
В октябре из Новосибирска в Иркутск поступила партия икры горбуши общим весом 996 кг, произведённой в Камчатском крае. Фирма-получатель оформила новый ветеринарный сертификат, передав икру индивидуальному предпринимателю. Однако по данным ЕГРИП, бизнесмен прекратил свою деятельность в июле 2019 года.
Несмотря на это, по данным ФГИС «Меркурий», коммерсант расфасовал 12-килограммовые контейнеры в ёмкости по 0,5 кг. В результате транзакции срок годности икры незаконно продлевается на месяц, поменялись наименование и производитель. Лёгким движение руки икра горбуши превратилась в икру лососёвых рыб.
Затем расфасованная продукция направляется в торговый дом, расположенный по тому же адресу, что и фирма-получатель. При этом все операции были совершены в течение 20 минут. Затем красная икра была продана в магазинах Иркутска.
- В настоящее время управлением Россельхознадзора ведется работа по привлечению к ответственности хозяйствующих субъектов, участвующих в нелегальной схеме. Материалы направлены в УБЭП ГУ МВД России по Иркутской области для принятия правового решения, - сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
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