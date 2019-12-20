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В Иркутской области лесопользователи возместили ущерб животному миру

В Иркутской области лесопользователи возместили ущерб животному миру
Бизнес, 
Трое лесозаготовителей отдали 2 миллиона рублей в качестве компенсации

В Казачинско-Ленском районе Иркутской области прокуратура установила, что в 2017 году лесопромышленные организации проводили легальные рубки древесины на площади 2 134,19 га по договорам аренды.

Однако лес является естественной средой обитания для животных, а лесозаготовительная деятельность неизбежно влечёт миграцию зверей и птиц, а также снижение их численности.

- В связи с этим в законе предусмотрена презумпция нанесения экологического вреда при осуществлении хозяйственной деятельности. При этом тот факт, что вырубка леса проводилась законно значения не имеет, так как правомерные рубки не исключают причинение вреда природной среде, - сообщили в пресс-службе Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре.

Министерство лесного комплекса области рассчитало сумму выплаты ущерба, которая составила 2,1 млн рублей. Для компенсации прокурор обратился в суд с соответствующим иском, который удовлетворён в полном объёме. Сумма ущерба взыскана с трёх лесозаготовителей.

Денежные средства по судебным решениям будут зачислены в бюджет муниципального района и направятся на компенсационные экологические мероприятия.


лесопользование
 
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