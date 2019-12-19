В Иркутской области лесопереработчик возместит ущерб в 3,8 млн

Предприятие допустило 30 нарушений



В Иркутской области природоохранная прокуратура выявила более 30 грубых нарушений в работе лесоперерабатывающего предприятия.



Установлено, что предприятие эксплуатировало котельные, неоснащённые оборудованием по очистке выбросов, загрязняющих воздух. Кроме того, не была налажена работа по утилизации отходов и не обеспечивалась пожарная безопасность.



Сотрудники предприятия также вырубили лес на площади 2 га, чтобы расширить участок для складирования древесины. Уничтоженная территория относилась к особо защитным участкам леса, ущерб причинён на сумму 3,8 миллионов рублей.



- Суд постановил приостановить деятельность организации до устранения нарушений, взыскать сумму ущерба, очистить захламлённые участки и восстановить лесные земли. Также возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений», решается вопрос о возбуждении дела по факту уничтожения почвы, - сообщили в пресс-службе Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.





