Предприятие допустило 30 нарушений
В Иркутской области природоохранная прокуратура выявила более 30 грубых нарушений в работе лесоперерабатывающего предприятия.
Установлено, что предприятие эксплуатировало котельные, неоснащённые оборудованием по очистке выбросов, загрязняющих воздух. Кроме того, не была налажена работа по утилизации отходов и не обеспечивалась пожарная безопасность.
Сотрудники предприятия также вырубили лес на площади 2 га, чтобы расширить участок для складирования древесины. Уничтоженная территория относилась к особо защитным участкам леса, ущерб причинён на сумму 3,8 миллионов рублей.
- Суд постановил приостановить деятельность организации до устранения нарушений, взыскать сумму ущерба, очистить захламлённые участки и восстановить лесные земли. Также возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений», решается вопрос о возбуждении дела по факту уничтожения почвы, - сообщили в пресс-службе Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.
В Иркутской области лесопереработчик возместит ущерб в 3,8 млн
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