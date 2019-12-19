Пиломатериалы на сумму 53 миллионов рублей фирма вывезла в Китай
В Иркутской области таможенники пресекли незаконную деятельность фирмы-лесоэкспортёра, которая не вернула в Россию валютную выручку на сумму 342,6 млн рублей, а также контрабандой вывезла в Китай лес стоимостью более 53 млн рублей.
Компания из посёлка Куйтун по нескольким договорам поставляла в Китай пиломатериал хвойных пород. Декларации на товары подавались на Саянский и Нижнеудинский таможенные посты.
При этом на счета российских банков не поступила в срок валютная выручка на общую сумму более 342,6 миллионов рублей.
Кроме того, в 2016 году компания вывезла контрабандой более 8,7 тысяч кубометров пиломатериалов хвойных пород стоимостью 53,2 миллионов рублей. Представители фирмы представили на Саянский таможенный пост фиктивные договоры купли-продажи пиломатериалов.
В отношении директора компании возбуждено четыре уголовных дела, сообщили в пресс-службе Иркутской таможни.
В Иркутской области лесоэкспортёр не вернул выручку на 342 миллиона
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