В Иркутской области лесоэкспортёр не вернул выручку на 342 миллиона

Пиломатериалы на сумму 53 миллионов рублей фирма вывезла в Китай



В Иркутской области таможенники пресекли незаконную деятельность фирмы-лесоэкспортёра, которая не вернула в Россию валютную выручку на сумму 342,6 млн рублей, а также контрабандой вывезла в Китай лес стоимостью более 53 млн рублей.



Компания из посёлка Куйтун по нескольким договорам поставляла в Китай пиломатериал хвойных пород. Декларации на товары подавались на Саянский и Нижнеудинский таможенные посты.



При этом на счета российских банков не поступила в срок валютная выручка на общую сумму более 342,6 миллионов рублей.



Кроме того, в 2016 году компания вывезла контрабандой более 8,7 тысяч кубометров пиломатериалов хвойных пород стоимостью 53,2 миллионов рублей. Представители фирмы представили на Саянский таможенный пост фиктивные договоры купли-продажи пиломатериалов.



В отношении директора компании возбуждено четыре уголовных дела, сообщили в пресс-службе Иркутской таможни.





