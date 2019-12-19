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Улан-удэнская колония продаёт жидкое мыло и чистящие средства

Улан-удэнская колония продаёт жидкое мыло и чистящие средства
Бизнес, 
Колония №8 уже заключила один контракт на поставку моющих средств

Исправительная колония №8 в Улан-Удэ принимает заказы на поставку моющих средств. Так, между колонией и Закаменским социально-реабилитационным центром для несовершеннолетних уже заключён контракт на поставку моющих средств.

- В исправительном учреждении работает цех по производству жидких моющих, чистящих и дезинфицирующих средств. В перечень выпускаемой продукции входит жидкое мыло с глицерином, жидкое крем-мыло, жидкое мыло с антибактериальным эффектом, жидкое детское мыло, средство для мытья посуды, жидкий стиральный порошок и универсальное средство, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.



колония
 
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