Колония №8 уже заключила один контракт на поставку моющих средств
Исправительная колония №8 в Улан-Удэ принимает заказы на поставку моющих средств. Так, между колонией и Закаменским социально-реабилитационным центром для несовершеннолетних уже заключён контракт на поставку моющих средств.
- В исправительном учреждении работает цех по производству жидких моющих, чистящих и дезинфицирующих средств. В перечень выпускаемой продукции входит жидкое мыло с глицерином, жидкое крем-мыло, жидкое мыло с антибактериальным эффектом, жидкое детское мыло, средство для мытья посуды, жидкий стиральный порошок и универсальное средство, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
Улан-удэнская колония продаёт жидкое мыло и чистящие средства
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