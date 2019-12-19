 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

19 Декабря

18 Декабря

Популярное

В Улан-Удэ везли 5 тонн собачьего корма без документов

В Улан-Удэ везли 5 тонн собачьего корма без документов
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Водителя груза оштрафовали

18 декабря на стационарном посту полиции «Рубеж» в городе Слюдянка Иркутской области во время досмотра машины выявили нарушение правил перевозки груза, подлежащего ветеринарному надзору.

Из Иркутска в Улан-Удэ перевозили 5,2 тонны корма для собак без ветеринарных сопроводительных документов. Это упущение является нарушением.

Водитель автомобиля, на котором перевозили корм, привлечён к административной ответственности, наложен штраф, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
Россельхознадзор
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Иркутянин оплатил долг в 1,5 млн для вылета в командировку
Иркутянин оплатил долг в 1,5 млн для вылета в командировку
Бизнес, 19.12.2019
Должник не мог допустить срыва рабочей поездки
На вокзале в Бурятии торговали просроченными продуктами
На вокзале в Бурятии торговали просроченными продуктами
Бизнес, 19.12.2019
Предпринимательницей заинтересовались следственные органы
Предновогодняя меховая ярмарка пройдёт в Улан-Удэ
Предновогодняя меховая ярмарка пройдёт в Улан-Удэ
Бизнес, 19.12.2019
«Кировская меховая фабрика» предлагает огромный выбор изделий из самых разных видов меха
В Улан-Удэ уложат тротуарную плитку из переработанных отходов
В Улан-Удэ уложат тротуарную плитку из переработанных отходов
Бизнес, 18.12.2019
Проблему скользкой плитки в Улан-Удэ решили необычно
В Улан-Удэ демонтируют пугающий горожан манекен
В Улан-Удэ демонтируют пугающий горожан манекен
Бизнес, 18.12.2019
Мэрия отреагировала на маркетинговый ход гастролирующего цирка
Из Бурятии в Китай едва не отправили пиломатериал с личинками
Из Бурятии в Китай едва не отправили пиломатериал с личинками
Бизнес, 18.12.2019
В пиломатериале обнаружили карантинного вредителя
Следователи выяснили, кто стоит за банкротством Байкалбанка
Следователи выяснили, кто стоит за банкротством Байкалбанка
Бизнес, 18.12.2019
Предполагаемый организатор криминальных схем установлен и объявлен в розыск
РЖД пока не отдаёт Улан-Удэ парк Железнодорожников
РЖД пока не отдаёт Улан-Удэ парк Железнодорожников
Бизнес, 18.12.2019
Обновлённый парк планируют открыть до Дня железнодорожника
Успешные бурятские бизнесмены дадут личные консультации
Успешные бурятские бизнесмены дадут личные консультации
Бизнес, 18.12.2019
Опытные и известные предприниматели поделятся своими знаниями со слушателями
В Бурятии вернули государству 5,7 га земель на побережье Байкала
В Бурятии вернули государству 5,7 га земель на побережье Байкала
Бизнес, 18.12.2019
Половина выделенного участка находилась в Центральной экологической зоне
В Бурятии оштрафовали трёх лесозаготовителей
В Бурятии оштрафовали трёх лесозаготовителей
Бизнес, 18.12.2019
Нарушения выявила прокуратура
3D-кинотеатр появился в посёлке Каменск в Бурятии
3D-кинотеатр появился в посёлке Каменск в Бурятии
Бизнес, 18.12.2019
Раньше каменчанам приходилось ездить в кино или в Селенгинск, или в Улан-Удэ
Выйти на пенсию и уйти в бизнес
Выйти на пенсию и уйти в бизнес
Бизнес, 17.12.2019
У предпринимательства нет «подходящего» возраста. Для старта нужны лишь идея, вера в себя и поддержка наставников. Можно ли начинать своё дело, когда тебе 50+? Легко ли составить конкуренцию молодёжи? Наталия Балтуева, руководитель студии развития речи «Говори легко!» — откровенно о собственном бизнесе, о поколении «зумеров», о покорении «неизведанного» и о преодолении себя

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^