Водителя груза оштрафовали
18 декабря на стационарном посту полиции «Рубеж» в городе Слюдянка Иркутской области во время досмотра машины выявили нарушение правил перевозки груза, подлежащего ветеринарному надзору.
Из Иркутска в Улан-Удэ перевозили 5,2 тонны корма для собак без ветеринарных сопроводительных документов. Это упущение является нарушением.
Водитель автомобиля, на котором перевозили корм, привлечён к административной ответственности, наложен штраф, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
В Улан-Удэ везли 5 тонн собачьего корма без документов
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