Выйти на пенсию и уйти в бизнес

Успеть за шесть недель
Мечта, которая превратилась в бизнес всего за три месяца. Наталия Балтуева — успешный предприниматель с 20-летним стажем, владелица сети магазинов «9 месяцев» и «Наследник». Бабушка. Именно внуки подтолкнули начать новый бизнес и не испугаться ещё раз начать всё сначала.
«У меня уже четверо внуков, и, конечно, мы обращались за помощью к логопедам. Ведь логопед — это не просто постановка звуков, это и общее развитие ребёнка. И как-то постепенно ко мне пришла эта идея — открыть собственную студию развития речи с учётом тех плюсов и минусов, которые я видела, как клиент.
Мысль зрела давно, но она не была оформлена. Скорее, это была мечта. А в августе этого года я познакомилась с логопедом-дефектологом, нас специально свели. И тогда лишний раз убедилась, что это дело очень важное, нужное, социальное.
Так мечта приняла черты конкретного бизнес-проекта. Всё очень быстро закрутилось — открылись мы спустя полтора месяца».
«Тот» и «этот» бизнес
Дети, которые не говорят. Дети, которые говорят плохо или неправильно произносят звуки. И даже взрослые с дефектами речи.
Студия «Говори легко!» — это светлые просторные кабинеты, комфортная зона ожидания для родителей, психологи и опытные логопеды-дефектологи с большим стажем в коррекционной педагогике. Они работают даже с теми ребятишками, от которых отказываются другие центры. И добиваются результата.
В программе обучения — сначала индивидуальные, а затем групповые занятия, логоритмика и логомассаж. Всё, что направлено на развитие речевого аппарата и речи в целом. В будущем Наталия Балтуева планирует открыть в студии курсы по каллиграфии, скорочтению, ментальной арифметике. Они тоже помогают говорить правильно.
«Я считаю, что правильная речь во многом определяет успех в жизни. Некоторые девушки считают легкую картавость своей изюминкой. Возможно, это и так, пока не появятся дети. Ребёнок будет подражать произношению матери, а это стопроцентная гарантия того, что дефект речи передастся и ему.
А уж если человек всю жизнь комплексует из-за проблем с произношением, тем более их нужно исправлять. Наши логопеды проводят первичную диагностику, выявляют, какие проблемы есть и составляют индивидуальную программу занятий».
За месяц студия обзавелась первыми клиентами. Многие из них достались ей «по наследству»: когда-то будущие родители впервые пришли в «9 месяцев», затем начали покупать одежду для подросшего малыша в «Наследнике» и теперь ходят в «Говори легко!».
Разумеется, пригодился Наталье и её многолетний опыт управления персоналом. А ещё — умение разбираться с денежными потоками и не попасть в финансовую «ловушку».
«Хочу дать совет молодым предпринимателям: даже если вы взяли кредит и кажется, что вам 0диться без его помощи».
«Было стыдно и неловко»
Когда-то Наталия Балтуева работала врачом-терапевтом. Но в начале 90-х всё пошло кувырком. Улан-удэнский авиазавод, на котором работал супруг, встал. Сама Наталия находилась в декрете и не работала. Нужно было выживать, и она приняла непростое для себя решение.
«Началось всё на рынке, в 90-е. Было жутко неловко и стыдно идти торговать. Сейчас отношение общества поменялось — предпринимателем быть престижно, но тогда было ровно наоборот.
Но всё стало получаться, и я так и не вернулась в медицину. Несколько раз порывалась, но бизнес затянул.
А в 35 лет у меня начался кризис середины жизни — все мои одногруппники уже стали или главными врачами, или заведующими отделений, в министерстве работали. А я всё так же в сфере торговли. И тогда я поступила на психологический факультет, окончила его и устроилась психологом в министерство социальной защиты.
Но в ту пору психологов наши люди ещё побаивались. Даже в коллективе ко мне относились настороженно. Весь этот год я задавалась вопросом «Что я здесь делаю? Не зарабатываю, пользы никакой почти никому не приношу…». Когда наступило время отпуска, я снова вышла, поторговала и за этот месяц заработала свою годовую зарплату психолога».
Так Наталия Балтуева окончательно и осознанно вернулась в предпринимательство. Она начала открывать собственные магазины. Сегодня этот бизнес успешно работает без её ежедневного участия, а она мечтает, что однажды то же самое произойдёт и со студией развития речи. Особенно, если поддержка продолжится.
Побороть комплексы и победить страхи
Свою студию Наталия Балтуева открыла при помощи центра «Мой бизнес». Сначала пришла на консультацию и удивилась, что ей улыбаются и даже как будто искренне рады. Удивилась во второй раз, когда по её запросу специалисты центра провели индивидуальные консультации. Говорит, непривычно было увидеть такое в бюджетном учреждении.
«Мне важно было стартовать быстро, избежать долгой «раскрутки», и мне показали инструменты, как это сделать. Я применяю их и довольна тем, как всё получается. Конечно, окупаться мы будем год или два, но всё идёт по плану».
В «Мой бизнес» Наталия Балтуева впервые пришла в августе, а в сентябре в центре запускался акселератор социальных проектов «Республика», и она стала его участником. Шесть недель их «прокачивали» коучи, разбирали проект каждого, подсказывали, что сработает, а что — нет. И к окончанию обучения у Натальи всё было готово для открытия студии.
«Я реализовала свой проект фактически за шесть недель. Если бы не было акселератора, думаю, так бы и ходила дальше, сомневалась, боялась, «варилась» в собственном соку. И всё затянулось бы гораздо дольше.
Обучение полезно. И не имеет значения, начинающий ты, или у тебя пока вообще нет бизнеса, или ты уже давно предприниматель, но пробуешь себя в новой сфере.
Сначала, конечно, у меня были комплексы. Сегодня ведь молодёжь везде и всем рулит, а я в этом году вышла на пенсию. Зря боялась. Хочу обратиться к своему поколению: не стесняйтесь и не комплексуйте, что вы — пенсионеры. Начинать всё сначала можно в любом возрасте. На самом деле, в 50+ жизнь только начинается.
На акселераторе я воодушевилась, много общалась с молодыми людьми, а они буквально фонтанировали разными идеями. И это была хорошая энергетическая зарядка, я сейчас на подъёме».
Центр поддержки предпринимательства помог студии изготовить рекламный видеоролик и всю полиграфию: листовки, буклеты, брошюры. А над входом скоро появится большая световая вывеска. Её тоже оплатил «Мой бизнес».
«На первоначальном этапе я очень много денег вложила в ремонт, в оборудование. Реклама, полиграфия, вывеска — дорогое удовольствие. Такая помощь, конечно, важна.
Пока я работала в магазинах, я особо не нуждалась в помощи государства. Конечно, хотела бы, чтобы налоги стали пониже, но ничего другого и не ждала. А с новым проектом мне было важно получить поддержку, и я её получила.
Мне помогли даже с кредитом. Вообще, я постоянный клиент одного банка, в нём для меня всегда открыта кредитная линия. Но когда специалисты центра «на пальцах» показали, что микрозайм будет выгодней, конечно, я выбрала его. Спокойно получила нужную сумму под 10% годовых — собрала документы, в залог отдала свой автомобиль. При этом никто его никуда не забрал, пользуюсь им, как и раньше. Это удобно.
Поэтому сейчас всем говорю: если у вас есть какая-то идея, обращайтесь в «Мой бизнес». Даже если идея провальная, там вам помогут её протестировать. Это поможет не натворить дел, не потратить кучу денег — своих или заёмных и не уйти в минус. Вам подскажут, в каком направлении лучше двигаться. Или как перестроить бизнес-модель, чтобы она заработала. И это бесплатно».
Дать клиенту максимум
Наталия говорит, нагрузка ей по плечу и, наоборот, придаёт сил. Её наконец-то заметили, стали везде приглашать. И это приятно. Недавно она участвовала в региональном конкурсе социальных проектов и стала лучшей в номинации «Лучший социальный проект года в сфере социального обслуживания».
Разумеется, есть и проблемы. И самая острая — кадры. В сфере услуг профессиональный коллектив — 90% успеха. И собрать такой непросто. Сейчас Наталия Балтуева ищет педагогов по ментальной арифметике, скорочтению и каллиграфии.
Нужен и штатный логопед-дефектолог. Сегодня в студии педагоги работают по совместительству — они принимают утром и вечером, а днём кабинеты пустуют.
«Меня, как предпринимателя, конечно, волнует это — как задействовать наши помещения в дневное время. Идеи уже есть. Хочу начать групповые занятия по подготовке к школе, может, и группы продлённого дня открыть.
Сегодня эта услуга востребована, особенно в нашем спальном районе. Все школы далеко, родителям приходится утром увести ребенка, в обед убежать с работы, забрать, и оставить дома одного или брать с собой на работу, что тоже не очень удобно.
А тут — мы, и дети под присмотром. Мы даже готовы их увозить в школу, а потом привозить сюда. Это тоже сейчас прорабатываем».
Совсем скоро студия планирует внедрить ещё одну уникальную услугу — программу онлайн-занятий для детей с ограничением в здоровье. Она поможет охватить всех жителей республики. И, конечно, занятых родителей, у которых нет возможности возить ребёнка в студию несколько раз в неделю.
Как успеть все? Помогает поддержка родных. Дома идею поддержали с радостью, а в студии уже работает невестка. Наталия планирует вырастить из неё настоящего педагога — профильное педагогическое образование у девушки уже есть.
«Я считаю, бизнес должен быть семейным. В принципе, для этого он и создавался: чтобы через какое-то время я спокойно его оставила, чтобы он работал без меня. Думаю, самый лучший бизнес тот, который работает без твоего участия.
Я советую всем, независимо от возраста, уходить в бизнес. Но особенно — молодым. Сейчас такое время — каждый день всё устаревает. Постоянно требуется что-то новое и новое, и молодёжи легче всего в этом ориентироваться.
Кроме того, когда ты молодой, у тебя есть время на разные эксперименты, идеи. Можно пробовать себя сразу в нескольких областях. Тем более, когда есть господдержка, статус и уважение общества».