Выйти на пенсию и уйти в бизнес

Так Наталия Балтуева окончательно и осознанно вернулась в предпринимательство. Она начала открывать собственные магазины. Сегодня этот бизнес успешно работает без её ежедневного участия, а она мечтает, что однажды то же самое произойдёт и со студией развития речи. Особенно, если поддержка продолжится.





Мечта, которая превратилась в бизнес всего за три месяца. Наталия Балтуева — успешный предприниматель с 20-летним стажем, владелица сети магазинов «9 месяцев» и «Наследник». Бабушка. Именно внуки подтолкнули начать новый бизнес и не испугаться ещё раз начать всё сначала.Дети, которые не говорят. Дети, которые говорят плохо или неправильно произносят звуки. И даже взрослые с дефектами речи.Студия «Говори легко!» — это светлые просторные кабинеты, комфортная зона ожидания для родителей, психологи и опытные логопеды-дефектологи с большим стажем в коррекционной педагогике. Они работают даже с теми ребятишками, от которых отказываются другие центры. И добиваются результата.В программе обучения — сначала индивидуальные, а затем групповые занятия, логоритмика и логомассаж. Всё, что направлено на развитие речевого аппарата и речи в целом. В будущем Наталия Балтуева планирует открыть в студии курсы по каллиграфии, скорочтению, ментальной арифметике. Они тоже помогают говорить правильно.За месяц студия обзавелась первыми клиентами. Многие из них достались ей «по наследству»: когда-то будущие родители впервые пришли в «9 месяцев», затем начали покупать одежду для подросшего малыша в «Наследнике» и теперь ходят в «Говори легко!».Разумеется, пригодился Наталье и её многолетний опыт управления персоналом. А ещё — умение разбираться с денежными потоками и не попасть в финансовую «ловушку».«Хочу дать совет молодым предпринимателям: даже если вы взяли кредит и кажется, что вам 0диться без его помощи».Когда-то Наталия Балтуева работала врачом-терапевтом. Но в начале 90-х всё пошло кувырком. Улан-удэнский авиазавод, на котором работал супруг, встал. Сама Наталия находилась в декрете и не работала. Нужно было выживать, и она приняла непростое для себя решение.Свою студию Наталия Балтуева открыла при помощи центра «Мой бизнес». Сначала пришла на консультацию и удивилась, что ей улыбаются и даже как будто искренне рады. Удивилась во второй раз, когда по её запросу специалисты центра провели индивидуальные консультации. Говорит, непривычно было увидеть такое в бюджетном учреждении.В «Мой бизнес» Наталия Балтуева впервые пришла в августе, а в сентябре в центре запускался акселератор социальных проектов «Республика», и она стала его участником. Шесть недель их «прокачивали» коучи, разбирали проект каждого, подсказывали, что сработает, а что — нет. И к окончанию обучения у Натальи всё было готово для открытия студии.Центр поддержки предпринимательства помог студии изготовить рекламный видеоролик и всю полиграфию: листовки, буклеты, брошюры. А над входом скоро появится большая световая вывеска. Её тоже оплатил «Мой бизнес».Наталия говорит, нагрузка ей по плечу и, наоборот, придаёт сил. Её наконец-то заметили, стали везде приглашать. И это приятно. Недавно она участвовала в региональном конкурсе социальных проектов и стала лучшей в номинации «Лучший социальный проект года в сфере социального обслуживания».Разумеется, есть и проблемы. И самая острая — кадры. В сфере услуг профессиональный коллектив — 90% успеха. И собрать такой непросто. Сейчас Наталия Балтуева ищет педагогов по ментальной арифметике, скорочтению и каллиграфии.Нужен и штатный логопед-дефектолог. Сегодня в студии педагоги работают по совместительству — они принимают утром и вечером, а днём кабинеты пустуют.Совсем скоро студия планирует внедрить ещё одну уникальную услугу — программу онлайн-занятий для детей с ограничением в здоровье. Она поможет охватить всех жителей республики. И, конечно, занятых родителей, у которых нет возможности возить ребёнка в студию несколько раз в неделю.Как успеть все? Помогает поддержка родных. Дома идею поддержали с радостью, а в студии уже работает невестка. Наталия планирует вырастить из неё настоящего педагога — профильное педагогическое образование у девушки уже есть.