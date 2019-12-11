В России отменили банковский роуминг

Закон вступит в силу через полгода



Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о так называемом банковском роуминге. Законом отменены комиссии банков за денежные переводы между клиентами, находящимися в разных регионах России.



Согласно закону, размер комиссионного вознаграждения не может быть обусловлен открытием банковских счетов в разных обособленных подразделениях банка.



Как отметили в Госдуме, нововведения устранят межрегиональную дискриминацию потребителей банковских услуг. Она заключается в том, что отдельные банки устанавливают повышенный размер комиссии за операции по межрегиональным переводам между счетами физлиц, открытыми в одной кредитной организации, по сравнению с внутрирегиональными переводами.



Изменения обеспечат свободу перемещения денег на финансовом рынке и развитие безналичных платежей, говорится в документе.



Закон вступит в силу через полгода.

