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В России отменили банковский роуминг

В России отменили банковский роуминг
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Закон вступит в силу через полгода

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о так называемом банковском роуминге. Законом отменены комиссии банков за денежные переводы между клиентами, находящимися в разных регионах России.

Согласно закону, размер комиссионного вознаграждения не может быть обусловлен открытием банковских счетов в разных обособленных подразделениях банка.

Как отметили в Госдуме, нововведения устранят межрегиональную дискриминацию потребителей банковских услуг. Она заключается в том, что отдельные банки устанавливают повышенный размер комиссии за операции по межрегиональным переводам между счетами физлиц, открытыми в одной кредитной организации, по сравнению с внутрирегиональными переводами.

Изменения обеспечат свободу перемещения денег на финансовом рынке и развитие безналичных платежей, говорится в документе.

Закон вступит в силу через полгода.
банки госдума
 
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