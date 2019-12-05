В Бурятию прибыл глава «РЖД»

Олег Белозёров в том числе осмотрит железнодорожный вокзал Улан-Удэ
Сегодня утром в Улан-Удэ прибыл генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров. Ради встречи с ним глава Бурятии Алексей Цыденов досрочно покинул сессию Народного Хурала.
Олег Белозёров осмотрит ход реконструкции железнодорожного вокзала Улан-Удэ.
- Также он проведёт совещание с правительством республики во главе с Алексеем Цыденовым. На совещании планируется обсудить планы развития сотрудничества республики и «РЖД». Бурятия представит инвестпроекты, которые в том числе создают новую грузовую базу для «РЖД», - сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.
Также запланировано совещание с улан-удэнским коллективом железной дороги и другие внутренние мероприятия.
Как сообщал «Байкал-Daily», реконструкция железнодорожного вокзала Улан-Удэ, стоимость которой оценивалась в 950 миллионов, должна завершиться к концу года. Ранее были проведены монолитные работы, полностью заменена система тепловодоснабжения и канализации. Изменился внешний вид зданий.
В июне 2019 года на вокзале начали работу обновлённые билетные кассы и зал ожидания. В том числе помещения вокзала украсили панно известного мастера флорентийской мозаики Юрия Мандаганова.
Справка:
Олег Белозёров родился 26 сентября 1969 года. Окончил Санкт-Петербургский университет экономики и финансов в 1992 году по специальности «экономист, планирование промышленности».
1998-2000 гг. – ОАО «Ленэнерго», заместитель коммерческого директора, коммерческий директор, начальник департамента по материально-техническому снабжению и транспорту.
2000-2000 гг. – ОАО «Грузовое автотранспортное предприятие №21», заместитель директора.
2000-2001 гг. – Аппарат полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе, начальник финансово-экономического отдела.
2001-2002 гг. – ОАО «ЛОМО», заместитель директора по управлению корпоративным имуществом.
2002-2004 гг. – ОАО «Российская топливная компания», генеральный директор.
Июль 2004 – ноябрь 2004 – заместитель руководителя Федерального дорожного агентства.
Ноябрь 2004 г – март 2009 г. – руководитель Федерального дорожного агентства.
Март 2009 г. – назначен заместителем министра транспорта РФ.
2015 г. – назначен на должность первого заместителя пинистра транспорта Российской Федерации.
2015 г. –назначен на должность президента ОАО «РЖД».
2017 г. – назначен генеральным директором – председателем правления ОАО «РЖД».
В Бурятию прибыл глава «РЖД»
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Олег Белозёров в том числе осмотрит железнодорожный вокзал Улан-Удэ
Полупальто и шерстяной пиджак ангарчанки потеряли товарный вид
Женщине пришлось обращаться к омбудсмену
Долги выплатили после того, как в дело вмешалась прокуратура
В суд обратился правообладатель товарных знаков
Должностные лица привлечены к административной ответственности
Скандальному застройщику «сиротских» домов изменили меру пресечения
У предпринимателя не нашлось документов на 200 кг мяса
Продукция помещена на ответственное хранение
В дальнейшем жалобы из мессенджеров будут обсуждаться на планёрках в правительстве
Государственный символ был изображён на печати компании
В дело вмешалась прокуратура
Бизнес, 03.12.2019
Тепло по домам Улан-Удэ распределяется неравномерно из-за управляющих компаний
Бизнес, 03.12.2019
Вы грезите о собственном салоне цветов и стильных букетах, которые будете составлять для покупателей. Или хотите мастерить мебель на заказ. Или разводить хаски. Но дальше фантазий дело не идёт — ведь ниша давно занята и вы уверены, что опоздали. Нет. И это доказывают Дмитрий и Светлана Забелины
Бизнес, 02.12.2019
Игрушки привезли из Китая