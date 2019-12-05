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В Бурятию прибыл глава «РЖД»

В Бурятию прибыл глава «РЖД»
Бизнес, 
Олег Белозёров в том числе осмотрит железнодорожный вокзал Улан-Удэ

Сегодня утром в Улан-Удэ прибыл генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров. Ради встречи с ним глава Бурятии Алексей Цыденов досрочно покинул сессию Народного Хурала.

Олег Белозёров осмотрит ход реконструкции железнодорожного вокзала Улан-Удэ.

- Также он проведёт совещание с правительством республики во главе с Алексеем Цыденовым. На совещании планируется обсудить планы развития сотрудничества республики и «РЖД». Бурятия представит инвестпроекты, которые в том числе создают новую грузовую базу для «РЖД», - сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

Также запланировано совещание с улан-удэнским коллективом железной дороги и другие внутренние мероприятия.

Как сообщал «Байкал-Daily», реконструкция железнодорожного вокзала Улан-Удэ, стоимость которой оценивалась в 950 миллионов, должна завершиться к концу года. Ранее были проведены монолитные работы, полностью заменена система тепловодоснабжения и канализации. Изменился внешний вид зданий.

В июне 2019 года на вокзале начали работу обновлённые билетные кассы и зал ожидания. В том числе помещения вокзала украсили панно известного мастера флорентийской мозаики Юрия Мандаганова.

Справка:

Олег Белозёров родился 26 сентября 1969 года. Окончил Санкт-Петербургский университет экономики и финансов в 1992 году по специальности «экономист, планирование промышленности».

1998-2000 гг. – ОАО «Ленэнерго», заместитель коммерческого директора, коммерческий директор, начальник департамента по материально-техническому снабжению и транспорту.

2000-2000 гг. – ОАО «Грузовое автотранспортное предприятие №21», заместитель директора.

2000-2001 гг. – Аппарат полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе, начальник финансово-экономического отдела.

2001-2002 гг. – ОАО «ЛОМО», заместитель директора по управлению корпоративным имуществом.

2002-2004 гг. – ОАО «Российская топливная компания», генеральный директор.

Июль 2004 – ноябрь 2004 – заместитель руководителя Федерального дорожного агентства.

Ноябрь 2004 г – март 2009 г. – руководитель Федерального дорожного агентства.

Март 2009 г. – назначен заместителем министра транспорта РФ.

2015 г. – назначен на должность первого заместителя пинистра транспорта Российской Федерации.

2015 г. –назначен на должность президента ОАО «РЖД».

2017 г. – назначен генеральным директором – председателем правления ОАО «РЖД».



РЖД
 
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