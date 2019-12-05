Ангарчанка отсудила 70 тысяч у химчистки за испорченные вещи

Полупальто и шерстяной пиджак ангарчанки потеряли товарный вид



В Ангарске местная жительница обратилась в суд с иском к владельцу химчистки. Она отдала верхнюю одежду на химическую чистку, но при получении своих вещей назад обнаружила, что полупальто и шерстяной пиджак потеряли товарный вид. Одежда «села», появились иные дефекты.



Женщина обратилась с претензией к предпринимателю, но ответа на неё не получила. Однако результаты проведённой экспертизы подтвердили, что дефекты возникли на одном из этапов химчистки.



- Ответчик на судебное заседание не явился, доказательств, подтверждающих выполнения им обязательств надлежащего качества, не представил. По решению суда с предпринимателя в пользу истицы взыскана двукратная цена повреждённых вещей, уплаченные за услуги химчистки денежные средства, штраф в общем размере 70 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе Ангарского городского суда.







