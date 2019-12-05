 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

05 Декабря

04 Декабря

Популярное

Ангарчанка отсудила 70 тысяч у химчистки за испорченные вещи

Ангарчанка отсудила 70 тысяч у химчистки за испорченные вещи
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Полупальто и шерстяной пиджак ангарчанки потеряли товарный вид

В Ангарске местная жительница обратилась в суд с иском к владельцу химчистки. Она отдала верхнюю одежду на химическую чистку, но при получении своих вещей назад обнаружила, что полупальто и шерстяной пиджак потеряли товарный вид. Одежда «села», появились иные дефекты.

Женщина обратилась с претензией к предпринимателю, но ответа на неё не получила. Однако результаты проведённой экспертизы подтвердили, что дефекты возникли на одном из этапов химчистки.

- Ответчик на судебное заседание не явился, доказательств, подтверждающих выполнения им обязательств надлежащего качества, не представил. По решению суда с предпринимателя в пользу истицы взыскана двукратная цена повреждённых вещей, уплаченные за услуги химчистки денежные средства, штраф в общем размере 70 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе Ангарского городского суда.



компенсация
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Ангарчанка отсудила 70 тысяч у химчистки за испорченные вещи
Ангарчанка отсудила 70 тысяч у химчистки за испорченные вещи
Бизнес, 05.12.2019
Полупальто и шерстяной пиджак ангарчанки потеряли товарный вид
В Улан-Удэ ТСЖ не возвращало работнице трудовую книжку
В Улан-Удэ ТСЖ не возвращало работнице трудовую книжку
Бизнес, 05.12.2019
Женщине пришлось обращаться к омбудсмену
В Бурятии организация погасила долг в 3 млн перед работниками
В Бурятии организация погасила долг в 3 млн перед работниками
Бизнес, 05.12.2019
Долги выплатили после того, как в дело вмешалась прокуратура
Бурятский бизнесмен поплатился за свинку Пеппу
Бурятский бизнесмен поплатился за свинку Пеппу
Бизнес, 04.12.2019
В суд обратился правообладатель товарных знаков
В Бурятии бизнесмены умолчали о получении репчатого лука
В Бурятии бизнесмены умолчали о получении репчатого лука
Бизнес, 04.12.2019
Должностные лица привлечены к административной ответственности
Сергею Домшоеву запретили приближаться к правительству Бурятии
Сергею Домшоеву запретили приближаться к правительству Бурятии
Бизнес, 04.12.2019
Скандальному застройщику «сиротских» домов изменили меру пресечения
На стихийном рынке в Бурятии торговали свининой из грузовика
На стихийном рынке в Бурятии торговали свининой из грузовика
Бизнес, 04.12.2019
У предпринимателя не нашлось документов на 200 кг мяса
Магазин в Бурятии хранил 33 кг мяса без документов
Магазин в Бурятии хранил 33 кг мяса без документов
Бизнес, 04.12.2019
Продукция помещена на ответственное хранение
Алексей Цыденов лично отслеживает жалобы в бизнес-чате
Алексей Цыденов лично отслеживает жалобы в бизнес-чате
Бизнес, 04.12.2019
В дальнейшем жалобы из мессенджеров будут обсуждаться на планёрках в правительстве  
В Забайкалье бизнесмена оштрафовали за российский герб
В Забайкалье бизнесмена оштрафовали за российский герб
Бизнес, 04.12.2019
Государственный символ был изображён на печати компании
В Улан-Удэ выяснили, почему в одних домах тепло, а в других нет
В Улан-Удэ выяснили, почему в одних домах тепло, а в других нет
Бизнес, 03.12.2019
Тепло по домам Улан-Удэ распределяется неравномерно из-за управляющих компаний
Бизнес не на ровном месте: Инструкция для тех, кто мечтает, но боится
Бизнес не на ровном месте: Инструкция для тех, кто мечтает, но боится
Бизнес, 03.12.2019
Вы грезите о собственном салоне цветов и стильных букетах, которые будете составлять для покупателей. Или хотите мастерить мебель на заказ. Или разводить хаски. Но дальше фантазий дело не идёт — ведь ниша давно занята и вы уверены, что опоздали. Нет. И это доказывают Дмитрий и Светлана Забелины
В Иркутске изъяли 60 наборов поддельных Barbie
В Иркутске изъяли 60 наборов поддельных Barbie
Бизнес, 02.12.2019
Игрушки привезли из Китая
Общественный совет при Бурятском УФАС взялся за нацпроекты
Общественный совет при Бурятском УФАС взялся за нацпроекты
Бизнес, 02.12.2019
Каждый член совета соберёт информацию по определённому направлению закупок

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^