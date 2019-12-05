Долги выплатили после того, как в дело вмешалась прокуратура
Как выяснила прокурорская проверка, ресурсоснабжающая организация ООО «Икибзяк» в Муйском районе Бурятии допустила задолженность по заработной плате перед 153 работниками предприятия. Долги за сентябрь 2019 года составили 3,1 млн. рублей.
Генеральному директору общества внесено представление об устранении нарушений трудового законодательства. Руководителю объявлено предостережение о недопустимости нарушений закона.
Возбуждено дело об административном правонарушении за невыплату зарплаты в установленный срок. Его оштрафовали на 30 тысяч рублей.
После прокурорского вмешательства заработная плата и денежная компенсация за её задержку работникам предприятия выплачены в полном объёме, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
В Бурятии организация погасила долг в 3 млн перед работниками
Бизнес, Фото:
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