Бурятский бизнесмен поплатился за свинку Пеппу

В суд обратился правообладатель товарных знаков



Компания Entertainment One UK Limited обратилась в Кабанский районный суд с иском о взыскании с предпринимателя компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки.



Истец Entertainment One UK Limited является правообладателем товарного знака, изображения Свинки Пеппы «PEPPA PIG», а также товарного знака, логотипа «PEPPA PIG». Бизнесмен из Бурятии без разрешения правообладателя продавал игрушку «Свинка Пеппа на машинке».



- Спорный товар выполнен в виде объёмной фигуры с логотипом «PEPPA PIG», схожей до степени смешения с вышеуказанными товарными знаками. В подтверждение факта реализации ответчиком спорного товара истцом были представлены товарный чек, с указанием ОГРН индивидуального предпринимателя, сам товар, фотографии, - сообщили в пресс-службе Кабанского районного суда.



Суд, установив факт нарушения исключительных прав на товарный знак, принял решение об удовлетворении исковых требований. И взыскал с бизнесмена в пользу компании компенсацию за нарушение исключительного права на товарные знаки в общей сумме 20 000 рублей, стоимость товара 120 рублей, расходы по уплате госпошлины 800 рублей.



Решение обжаловано не было, вступило в законную силу.



