У предпринимателя не нашлось документов на 200 кг мяса
Специалисты Россельхознадзора и сотрудники МВД провели проверки в местах уличной торговли в городе Северобайкальске.
- В ходе проверочных мероприятий установлено, что ИП Маматалиев реализовывал 200 килограммов свинины без ветеринарно-сопроводительных документов. Хранение продукции осуществлялось рядом с прилавком в грузовой машине, - сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
Это является нарушением. В отношении предпринимателя возбуждено административное производство. Свинина оставлена на ответственное хранение до предъявления соответствующих документов.
На стихийном рынке в Бурятии торговали свининой из грузовика
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