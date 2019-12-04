Продукция помещена на ответственное хранение
Специалист Россельхознадзора провёл внеплановую проверку в отношении ИП Агаев, торгующего продуктами в Северобайкальске.
Во время проверки выяснилось, что на хранении находилось около 33 кг продукции животного происхождения без ветеринарно-сопроводительных документов: 7,4 килограмма голени цыплёнка бройлера,13 килограммов куриных окорочков, 3,5 килограмма куриных плечиков и 9 килограммов фарша из мяса говядины и свинины.
В отношении предпринимателя возбуждено административное производство. Продукция помещена на ответственное хранение с последующим предоставлением документации, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
Магазин в Бурятии хранил 33 кг мяса без документов
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Продукция помещена на ответственное хранение
В дальнейшем жалобы из мессенджеров будут обсуждаться на планёрках в правительстве
Государственный символ был изображён на печати компании
В дело вмешалась прокуратура
Бизнес, 03.12.2019
Тепло по домам Улан-Удэ распределяется неравномерно из-за управляющих компаний
Бизнес, 03.12.2019
Вы грезите о собственном салоне цветов и стильных букетах, которые будете составлять для покупателей. Или хотите мастерить мебель на заказ. Или разводить хаски. Но дальше фантазий дело не идёт — ведь ниша давно занята и вы уверены, что опоздали. Нет. И это доказывают Дмитрий и Светлана Забелины
Игрушки привезли из Китая
Каждый член совета соберёт информацию по определённому направлению закупок
Мужчина не платил зарплату работникам, а тратил деньги на себя
Россельхознадзор озвучил итоги с начала года
Глава Бурятии посетил семейную перепелиную ферму
Победителями стали 28 наименований товаров и услуг
В мэрии сообщили, что перевозчики предоставили неполный пакет необходимых документов для повышения тарифа
В их числе и известная «Эталон-С»
Ice Metr попал в номинацию «Лучший спортивный проект в рамках взаимодействия государства и бизнеса»