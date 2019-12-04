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Магазин в Бурятии хранил 33 кг мяса без документов

Магазин в Бурятии хранил 33 кг мяса без документов
Бизнес, 
Продукция помещена на ответственное хранение

Специалист Россельхознадзора провёл внеплановую проверку в отношении ИП Агаев, торгующего продуктами в Северобайкальске.

Во время проверки выяснилось, что на хранении находилось около 33 кг продукции животного происхождения без ветеринарно-сопроводительных документов: 7,4 килограмма голени цыплёнка бройлера,13 килограммов куриных окорочков, 3,5 килограмма куриных плечиков и 9 килограммов фарша из мяса говядины и свинины.

В отношении предпринимателя возбуждено административное производство. Продукция помещена на ответственное хранение с последующим предоставлением документации, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
Россельхознадзор
 
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