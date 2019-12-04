В Забайкалье бизнесмена оштрафовали за российский герб

Государственный символ был изображён на печати компании
В Забайкальском крае прокуратура выявила, что ООО «РоСвет» использовало в своей деятельности печать, изображение которой по своему внешнему виду схоже с государственным гербом России.
Конечно, юридическое лицо не наделялось какими-либо государственно-властными полномочиями, поэтому правом использовать на печати государственную символику не обладало.
Прокуратура возбудила в отношении генерального директора ООО «РоСвет» дело об административном правонарушении по статье «Нарушение порядка официального использования Государственного герба Российской Федерации».
Суд признал гендиректора виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей.
Сейчас юридическое лицо изготовило новую печать без изображения герба, сообщили в прокуратуре Забайкальского края.
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