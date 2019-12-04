В Забайкалье бизнесмена оштрафовали за российский герб

Государственный символ был изображён на печати компании



В Забайкальском крае прокуратура выявила, что ООО «РоСвет» использовало в своей деятельности печать, изображение которой по своему внешнему виду схоже с государственным гербом России.



Конечно, юридическое лицо не наделялось какими-либо государственно-властными полномочиями, поэтому правом использовать на печати государственную символику не обладало.



Прокуратура возбудила в отношении генерального директора ООО «РоСвет» дело об административном правонарушении по статье «Нарушение порядка официального использования Государственного герба Российской Федерации».



Суд признал гендиректора виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей.



Сейчас юридическое лицо изготовило новую печать без изображения герба, сообщили в прокуратуре Забайкальского края.



