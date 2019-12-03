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В Улан-Удэ выяснили, почему в одних домах тепло, а в других нет

В Улан-Удэ выяснили, почему в одних домах тепло, а в других нет
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Тепло по домам Улан-Удэ распределяется неравномерно из-за управляющих компаний

Сотрудники филиала «Улан-Удэнский энергетический комплекс» ПАО «ТГК-14» и представители администрации Октябрьского и Железнодорожного районов Улан-Удэ ежедневно выходят в рейды по жилым домам. По многим техническим показателям и судя по жалобам потребителей гидравлический режим во многих районах Улан-Удэ вновь нарушен. Из-за этого тепло распределяется неравномерно, сообщает пресс-служба «ТГК-14».

На протяжении многих зим по ряду районов складывалась ситуация, когда часть домов зимовали с открытыми окнами: температура в квартирах не опускалась ниже +30. Соседние дома замерзали.

Основной причиной неравномерного распределения тепла становилась неотрегулированная система теплоснабжения внутри домов, когда ближайшие к теплоисточнику дома получали слишком много тепла, а удаленные намного меньше. Чтобы поделить тепло поровну (в соответствии с нормативами, указанных в постановлении правительства РФ от 06.05.2011 №354), теплоэнергетики с помощью специальной программы «ZULA» перед началом отопительного сезона рассчитала оптимальный гидравлический режим. На основании нагрузки по каждому дому, которая обеспечит необходимые параметры по теплу, был произведён расчёт по диаметру необходимых дроссельных устройств, специалисты тепловых сетей совместно с управляющими компаниями установили данное оборудование.

Накануне участники рейда посетили тепловые узлы жилых домов в 140А микрорайоне, на улице Конечная, проспекте Строителей, также специалисты побывали на улице Клыпина в Железнодорожном районе Улан-Удэ.

Главным объектом внимания участников рейда становятся дома, где зафиксированы так называемые перегревы. На данный момент с подобными нарушениями в Улан-Удэ удалось выявить порядка 26 жилых домов. Условно всех нарушителей из этого списка можно поделить на две категории. Одни дома оснащены автоматикой, в других регулировка ведется вручную, при помощи дроссельных устройств и отладки работы элеваторов.

В первом случае, за неимением опытных специалистов, управляющие компании неправильно эксплуатируют, или преднамеренно выводят из строя автоматические устройства регулирования. Во втором, напротив, местные «умельцы» на свой манер отлаживают работу теплового узла. Они монтируют свои коммуникации, в обход теплообменников, либо наоборот, ставят заглушки, прекращающие работу элеватора, чем практически останавливают, процесс циркуляции в системе. Но главной причиной всех бед являются дроссельные устройства, так называемые шайбы. Величина отверстия в них зависит от потребности в тепле на каждом определенном участке и рассчитывается по формуле. Однако некоторые управляющие компании вносят свои коррективы в тепловые сети, самостоятельно демонтируя эти устройства. Из-за этого всё тепло остаётся в их домах, а до соседних просто не доходит.

Так или иначе, но следствием ненадлежащей работы управляющих компаний становится серьёзный перегрев системы отопления на некоторых участках. В результате неравномерного распределения тепловой энергии, часть жильцов вынуждены просто замерзать.

Чтобы исправить ситуацию, специалисты «ТГК-14» продолжат проводят обходы всего жилого комплекса, и выдают предписания по устранению нарушений. По выявленным фактам направляются письма в муниципальную жилищную инспекцию. Производится повсеместное восстановление демонтированных шайб и сорванных пломб, ведется работа по демонтажу многочисленных обводных линий.

Для тех, кто становится нарушителем, в результате неопытности, теплоэнергетики проводят обучение для персоналов УК и ТСЖ по регулировке системы отопления.


ТГК-14 теплоснабжение
 
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