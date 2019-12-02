В Иркутске изъяли 60 наборов поддельных Barbie

Игрушки привезли из Китая



В Иркутской области таможенники выявили куклы, имитирующие изображение и дизайн кукол Barbie. Игрушки были ввезены из Китая, их заказал индивидуальный предприниматель из Барнаула, сообщили в пресс-службе Иркутской таможни.



Среди прочих игрушек выявлены 60 наборов, состоящих из двух кукол, изображающих женщину-стоматолога и девочку-пациента. Вместе с куклами в каждом наборе также находились аксессуары – стоматологическое кресло, столик с осветителем и инструментами.



- Наборы игрушек обладали признаками конрафактности, так как визуально были похожи и имитировали игрушку, известную всем как «Barbie». Такое же сходство имела упаковка товара - индивидуальные картонные коробки наборов, а также нанесённые на них изображения в виде кукол. Контрафактность товара также подтвердила экспертиза, - сообщает пресс-служба Иркутской таможни.



Правообладатель оценил нанесенный ему ущерб в размере 28,8 тысяч рублей.



По факту нарушения импортёром авторских прав возбуждено дело. Контрафактный товар изъят до рассмотрения дела в суде.



В 2019 году Иркутская таможня уже привлекала к административной ответственности красноярскую фирму, которая также ввезла из Китая большую партию контрафактных (7668 штук) кукол Barbie.



Справка:



Барби (Barbie (англ.) уменьшительное от Barbara (Барбара) – игрушка для девочек 3-14 лет. Была впервые выпущена в 1959 году в США в штате Висконсин. Её создателями являются Рут и Эллиот Хэндлеры. Полное имя Барби – Барбара Миллисент Робертс. Параллельно с куклами и аксессуарами для них Mattel производит множество сопутствующих товаров, включая канцелярские товары, одежду и т.д.



