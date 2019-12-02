 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

02 Декабря

01 Декабря

Популярное

В Иркутске изъяли 60 наборов поддельных Barbie

В Иркутске изъяли 60 наборов поддельных Barbie
Бизнес, 
Игрушки привезли из Китая

В Иркутской области таможенники выявили куклы, имитирующие изображение и дизайн кукол Barbie. Игрушки были ввезены из Китая, их заказал индивидуальный предприниматель из Барнаула, сообщили в пресс-службе Иркутской таможни.

Среди прочих игрушек выявлены 60 наборов, состоящих из двух кукол, изображающих женщину-стоматолога и девочку-пациента. Вместе с куклами в каждом наборе также находились аксессуары – стоматологическое кресло, столик с осветителем и инструментами.

- Наборы игрушек обладали признаками конрафактности, так как визуально были похожи и имитировали игрушку, известную всем как «Barbie». Такое же сходство имела упаковка товара - индивидуальные картонные коробки наборов, а также нанесённые на них изображения в виде кукол. Контрафактность товара также подтвердила экспертиза, - сообщает пресс-служба Иркутской таможни.

Правообладатель оценил нанесенный ему ущерб в размере 28,8 тысяч рублей.

По факту нарушения импортёром авторских прав возбуждено дело. Контрафактный товар изъят до рассмотрения дела в суде.

В 2019 году Иркутская таможня уже привлекала к административной ответственности красноярскую фирму, которая также ввезла из Китая большую партию контрафактных (7668 штук) кукол Barbie.

Справка:

Барби (Barbie (англ.) уменьшительное от Barbara (Барбара) – игрушка для девочек 3-14 лет. Была впервые выпущена в 1959 году в США в штате Висконсин. Её создателями являются Рут и Эллиот Хэндлеры. Полное имя Барби – Барбара Миллисент Робертс. Параллельно с куклами и аксессуарами для них Mattel производит множество сопутствующих товаров, включая канцелярские товары, одежду и т.д.

Таможня контрафактная продукция
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Иркутске изъяли 60 наборов поддельных Barbie
В Иркутске изъяли 60 наборов поддельных Barbie
Бизнес, 02.12.2019
Игрушки привезли из Китая
В Улан-Удэ бизнесмен вспомнил о долгах после ареста внедорожника
В Улан-Удэ бизнесмен вспомнил о долгах после ареста внедорожника
Бизнес, 02.12.2019
Мужчина не платил зарплату работникам, а тратил деньги на себя
В Иркутской области и Бурятии изъяли 60 тонн некачественной крупы
В Иркутской области и Бурятии изъяли 60 тонн некачественной крупы
Бизнес, 02.12.2019
Россельхознадзор озвучил итоги с начала года
Алексей Цыденов назвал новым брендом Бурятии перепёлку
Алексей Цыденов назвал новым брендом Бурятии перепёлку
Бизнес, 02.12.2019
Глава Бурятии посетил семейную перепелиную ферму
В Бурятии наградили победителей конкурса «100 лучших товаров России»
В Бурятии наградили победителей конкурса «100 лучших товаров России»
Бизнес, 29.11.2019
Победителями стали 28 наименований товаров и услуг
В Улан-Удэ назвали причины возможного подорожания проезда в маршрутках
В Улан-Удэ назвали причины возможного подорожания проезда в маршрутках
Бизнес, 29.11.2019
В мэрии сообщили, что перевозчики предоставили неполный пакет необходимых документов для повышения тарифа
Улан-удэнская ледовая арена Ice Metr в шорт-лист премии BISPO AWARDS
Улан-удэнская ледовая арена Ice Metr в шорт-лист премии BISPO AWARDS
Бизнес, 29.11.2019
Ice Metr попал в номинацию «Лучший спортивный проект в рамках взаимодействия государства и бизнеса»
Проезд в маршрутках Улан-Удэ может подорожать до 28 и 30 рублей
Проезд в маршрутках Улан-Удэ может подорожать до 28 и 30 рублей
Бизнес, 29.11.2019
В Улан-Удэ впервые озвучили новый возможный тариф на проезд
Улан-удэнец взыскал с изготовителя мебели 62 тысячи
Улан-удэнец взыскал с изготовителя мебели 62 тысячи
Бизнес, 28.11.2019
Организация отказалась возвращать деньги за некачественную работу  
Индийская компания зарегистрируется в России для проекта в Бурятии
Индийская компания зарегистрируется в России для проекта в Бурятии
Бизнес, 28.11.2019
Индийская «Меданта» заявляет о готовности создавать медицинские центры в Бурятии
В центре Улан-Удэ начали строить ледовый городок
В центре Улан-Удэ начали строить ледовый городок
Бизнес, 28.11.2019
На площади Советов появятся скульптуры, катушки, горка, лабиринт и 30-метровая ёлка
Улан-удэнцев приглашают на мясную ярмарку
Улан-удэнцев приглашают на мясную ярмарку
Бизнес, 28.11.2019
Мероприятие состоится в субботу

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^