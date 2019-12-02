Общественный совет при Бурятском УФАС взялся за нацпроекты

Каждый член совета соберёт информацию по определённому направлению закупок



28 ноября члены Общественного совета при Бурятском УФАС под председательством Оксаны Сажиновой собрались на очередном заседании.



Основным вопросом повестки стало формирование плана работы совета на следующий год. Члены совета решили сосредоточиться на национальных проектах, а именно на эффективности расходования средств. Как прокомментировал член совета Максим Киреенко, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Бурятии, задачей представителей общественности при антимонопольном органе должен стать, прежде всего, анализ конкуренции на торгах.



Какой объём средств выделяется на реализацию нацпроектов в Бурятии, насколько активно поставщики и подрядчики участвуют в аукционах, насколько существенно в итоге снижается цена контракта, что препятствует конкуренции на торгах – анализ этих вопросов члены совета договорились провести в ближайшее время.



До следующего заседания каждый член совета соберёт информацию по определённому направлению закупок, таких как строительство, проектирование - в рамках нацпроектов «Здравоохранение» и «Образование». Данные о количестве жалоб и выявленных нарушений предоставит Бурятское УФАС России.



Промежуточные итоги общественный совет обсудит 5 февраля 2020 года. До конца марта члены совета запланировали подготовить итоговый доклад о результатах проделанной работы, сообщили в пресс-службе Бурятского УФАС.





