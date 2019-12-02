Россельхознадзор озвучил итоги с начала года
За 11 месяцев управление Россельхознадзора проверило в Иркутской области и Бурятии 83 учреждения социальной сферы, образования и системы исполнения наказаний. В 46-ти выявлены нарушения, это 56% случаев.
В учреждениях хранилось 353 кг круп с истёкшим сроком хранения и более 41 тонны продукции без маркировки. В 38 случаях на крупы отсутствовали документы, подтверждающие их качество и безопасность – декларации о соответствии.
В пяти учреждениях системы ГУФСИН установлено нарушение условий хранения продукции: складские помещения не соответствуют требованиям, крупа хранится без поддонов, не осуществляется контроль за условиями хранения. Как следствие, крупы приобрели затхлый запах, а в зерне обнаружен вредитель – мучной клещ.
При декларировании ячменной перловой крупы собственного изготовления общим весом 3,5 тонны одно учреждение не провело лабораторные исследования на определение показателей микотоксинов. Выдано предписание о приостановлении декларации о соответствии на продукцию.
Некачественные крупы выявлены в Саянской городской больнице в Иркутской области Овсяные хлопья оказались прогорклыми. В Закаменской коррекционной школе-интернате и детском саду № 3 «Солнышко» в Бурятии также обнаружены крупы в ассортименте, не соответствующие предъявляемым требованиям.
С начала текущего года в сфере надзора за качеством и безопасностью крупы в двух регионах выявлено 86 нарушений, учреждениям бюджетной сферы выдано 46 предписаний об их устранении, изъято из оборота 60,4 тонны круп.
На должностные и юридические лица наложены штрафы на общую сумму 268 тысяч рублей. Во всех случаях некачественная продукция направлена на утилизацию, сообщает пресс-служба управления.
В Иркутской области и Бурятии изъяли 60 тонн некачественной крупы
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