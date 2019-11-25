Иностранец не вывез машину за пределы страны и не продлил срок временного ввоза
Бурятская таможня выявила автомобиль, временно ввезённый в Россию из Монголии, который был выставлен на продажу на автомобильном сайте. Срок временного ввоза автомобиля истёк летом прошлого года.
Выставленный на продажу автомобиль «Toyota Gaia» ввёз гражданин Монголии через пункт пропуска МАПП Кяхта в июне 2017 года по процедуре временного ввоза. По закону он должен был до окончания установленного законом срока вывезти автомобиль с территории страны либо продлить срок временного ввоза.
Но иностранец этого не сделал, а в ноябре этого года иномарка была выставлена на продажу в интернете. В объявлении было указано, что машина продаётся в Улан-Удэ.
На автомобиль наложен арест. В отношении гражданина Монголии возбуждено уголовное дело об административном правонарушении по ч.1 ст.16.18. После окончания административного расследования, материалы дела будут направлены в суд для рассмотрения и конфискации автомобиля, сообщили в пресс-службе Бурятской таможни.
В Улан-Удэ пытались продать временно ввезённый из Монголии автомобиль
Бизнес, Фото:
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