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Магазин в Бурятии торговал свиным рагу без документов

Магазин в Бурятии торговал свиным рагу без документов
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Продукцию уничтожили

В посёлке Заиграево Заиграевского района Бурятии государственный инспектор Россельхознадзора провёл внеплановую проверку.

Было выявлено нарушение ветеринарного законодательства. В морозильной камере торгового зала магазина на хранении и обороте находилось 5 килограммов свиного рагу без ветеринарных документов.

В отношении должностного лица составлен протокол об административном правонарушении, выдано предписание. Продукция уничтожена, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

Россельхознадзор
 
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