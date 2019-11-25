Продукцию уничтожили
В посёлке Заиграево Заиграевского района Бурятии государственный инспектор Россельхознадзора провёл внеплановую проверку.
Было выявлено нарушение ветеринарного законодательства. В морозильной камере торгового зала магазина на хранении и обороте находилось 5 килограммов свиного рагу без ветеринарных документов.
В отношении должностного лица составлен протокол об административном правонарушении, выдано предписание. Продукция уничтожена, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
Магазин в Бурятии торговал свиным рагу без документов
Бизнес, Фото:
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