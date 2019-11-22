Дом культуры в Улан-Удэ продают на «Авито»

На сайте опубликованы снимки довольно старых корпусов.







Дом культуры «Савва» и база отдыха «Пищевик», принадлежащие предприятию «Бурятмяспром», выставлены на продажу на площадке «Авито». Размещены объявления в конце октября.Дом культуры «Савва» в посёлке Мясокомбинат, располагающийся по адресу - ул. Гармаева, 43 - площадью 3186 м² продается за 48 млн рублей. Однако здесь же есть примечание – цена по договорённости сторон.База отдыха «Пищевик», которая находится на берегу озера Котокель в Прибайкальском районе, продаётся за 3 млн 993 тысячи рублей.- На территории площадью 2 гектара расположены: административный корпус (30,1 кв.м), 2 больших спальных корпуса (251 и 104 кв.м), 11 летних домиков (от 12 до 22 кв.), столовая (150 кв.м). Цена по договоренности сторон, - говорится в сообщении.