В республике подвели итоги работы агропромышленного комплекса
Вчера, 21 ноября, на торжественном совещании министерство сельского хозяйства и продовольствия Бурятии подвело итоги работы агропромышленного комплекса. В ходе мероприятия состоялось награждение в номинации «Лучший по профессии». Также были определены лучшие организации сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности, сообщает пресс-служба минсельхоза Бурятии.
Лучший работников сельского хозяйства наградили в 34 номинациях. Это лучший комбайнер, птицевод, овцевод, ветеринарный врач и фельдшер, табунщик, зоотехник, пекарь, кондитер и другие. Им всем вручили дипломы и ценные призы. Также на мероприятии прошло награждение работников отрасли государственными и ведомственными наградами Республики Бурятии и Российской Федерации.
Лучшей сельскохозяйственной организацией 2019 стала ООО «Куйтунское». Лучшей организацией пищевой и перерабатывающей промышленности 2019 – БМПП «Катюша».
В Бурятии наградили лучших работников сельского хозяйства
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