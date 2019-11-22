В пиломатериале обнаружены личинки вредителя
В пиломатериале ООО «Маша», что в посёлок Новый Уоян Северо-Байкальского района Бурятии, обнаружены живые личинки малого чёрного елового усача. Продукция предназначалась для отправки в Китай.
- Малый чёрный еловый усач имеет карантинный статус на территории Российской Федерации и является одним из наиболее опасных технических вредителей хвойных пород древесины, насекомое переносит карантинного вредителя леса - сосновую стволовую нематоду, - сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
В отношении мастера погрузочно-разгрузочных работ предприятия составлен протокол об административном правонарушении. Предприятию выдано предписание, обязывающее экспортёра устранить выявленное нарушение.
Из Бурятии в Китай едва не отправили заражённый пиломатериал
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