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Из Бурятии в Китай едва не отправили заражённый пиломатериал

Из Бурятии в Китай едва не отправили заражённый пиломатериал
Бизнес, 
В пиломатериале обнаружены личинки вредителя

В пиломатериале ООО «Маша», что в посёлок Новый Уоян Северо-Байкальского района Бурятии, обнаружены живые личинки малого чёрного елового усача. Продукция предназначалась для отправки в Китай.

- Малый чёрный еловый усач имеет карантинный статус на территории Российской Федерации и является одним из наиболее опасных технических вредителей хвойных пород древесины, насекомое переносит карантинного вредителя леса - сосновую стволовую нематоду, - сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

В отношении мастера погрузочно-разгрузочных работ предприятия составлен протокол об административном правонарушении. Предприятию выдано предписание, обязывающее экспортёра устранить выявленное нарушение.
пиломатериал Россельхознадзор
 
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