В Иркутской области предприятие хранило навоз высотой три метра

Из-за навоза в почве земли распространялись возбудители болезней



В Иркутской области суд обязал сельскохозяйственное предприятие освободить земельный участок в 6 га в Черемховском районе от отходов животноводства и провести рекультивировать его.



Установлено, что организация проигнорировала нормы закона, устанавливающие правила накопления и хранения отходов животноводства. Навоз навалами высотой 2-3 метра складировали непосредственно на почве без обустройства изолирующего слоя и дренажных канав. Содержащаяся в массах жидкая фракция сформировала эрозию почвенного слоя в виде рытвин.



- На протяжении длительного времени происходило загрязнение земли органическими массами, содержащими биогенные элементы, распространялись возбудители болезней. При паразитологическом исследовании в пробе навоза обнаружены яйца стронгилоидоза. Сельскохозяйственным предприятием самостоятельно мер к охране и рекультивации почв принято не было, - сообщили в пресс-службе Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.



Восстановления экологического и санитарно-эпидемиологического порядка прокурор добился в суде.



Решение суда не вступило в законную силу.



