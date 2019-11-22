Из-за навоза в почве земли распространялись возбудители болезней
В Иркутской области суд обязал сельскохозяйственное предприятие освободить земельный участок в 6 га в Черемховском районе от отходов животноводства и провести рекультивировать его.
Установлено, что организация проигнорировала нормы закона, устанавливающие правила накопления и хранения отходов животноводства. Навоз навалами высотой 2-3 метра складировали непосредственно на почве без обустройства изолирующего слоя и дренажных канав. Содержащаяся в массах жидкая фракция сформировала эрозию почвенного слоя в виде рытвин.
- На протяжении длительного времени происходило загрязнение земли органическими массами, содержащими биогенные элементы, распространялись возбудители болезней. При паразитологическом исследовании в пробе навоза обнаружены яйца стронгилоидоза. Сельскохозяйственным предприятием самостоятельно мер к охране и рекультивации почв принято не было, - сообщили в пресс-службе Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.
Восстановления экологического и санитарно-эпидемиологического порядка прокурор добился в суде.
Решение суда не вступило в законную силу.
В Иркутской области предприятие хранило навоз высотой три метра
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