В Чите директор строительной фирмы скрыл от налоговой 3,9 миллионов

Руководитель фирмы использовал счета третьих лиц для сокрытия денег



Зампрокурора Забайкальского края Талех Магомедов утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора строительной организации. Он обвиняется в сокрытии денежных средств от налогов.



По версии следствия, в 2017 году руководитель строительной фирмы, используя счета третьих лиц, произвёл расчёты с контрагентами организации за приобретённые товары, направив более 3,9 млн. рублей. При условии их поступления на расчётные счета организации, налоговые органы могли взыскать недоимку по уплате налогов.



Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов с организации. Зампрокурора края также заявил гражданский иск о возмещении причинённого ущерба.



В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Центральный районный суд Читы для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.

