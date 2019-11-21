Руководитель фирмы использовал счета третьих лиц для сокрытия денег
Зампрокурора Забайкальского края Талех Магомедов утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора строительной организации. Он обвиняется в сокрытии денежных средств от налогов.
По версии следствия, в 2017 году руководитель строительной фирмы, используя счета третьих лиц, произвёл расчёты с контрагентами организации за приобретённые товары, направив более 3,9 млн. рублей. При условии их поступления на расчётные счета организации, налоговые органы могли взыскать недоимку по уплате налогов.
Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов с организации. Зампрокурора края также заявил гражданский иск о возмещении причинённого ущерба.
В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Центральный районный суд Читы для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.
В Чите директор строительной фирмы скрыл от налоговой 3,9 миллионов
Бизнес, Фото:
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