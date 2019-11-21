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В Чите директор строительной фирмы скрыл от налоговой 3,9 миллионов

В Чите директор строительной фирмы скрыл от налоговой 3,9 миллионов
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Руководитель фирмы использовал счета третьих лиц для сокрытия денег

Зампрокурора Забайкальского края Талех Магомедов утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора строительной организации. Он обвиняется в сокрытии денежных средств от налогов.

По версии следствия, в 2017 году руководитель строительной фирмы, используя счета третьих лиц, произвёл расчёты с контрагентами организации за приобретённые товары, направив более 3,9 млн. рублей. При условии их поступления на расчётные счета организации, налоговые органы могли взыскать недоимку по уплате налогов.

Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов с организации. Зампрокурора края также заявил гражданский иск о возмещении причинённого ущерба.

В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Центральный районный суд Читы для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.
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