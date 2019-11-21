Налоговая служба напоминает - что надо сделать успеть до конца года?





Благодаря этому шагу упростится процедура сдачи бухгалтерской отчётности, которую теперь надо будет представлять только в налоговый орган (принцип одного окна), то есть отменится обязанность предоставлять бухгалтерскую отчётность в Росстат.

Для тех у кого есть зарубежные счета и активы, до 29 февраля 2020 года налоговой службой продлён приём специальных деклараций в рамках третьего этапа добровольного декларирования. Декларант вправе лично или через уполномоченного представителя подать специальную декларацию в любом территориальном налоговом органе или в центральном аппарате ФНС России. При этом сохраняются гарантии освобождения декларанта от уголовной, административной и налоговой ответственности при условии осуществления декларантом репатриации денежных средств и государственной регистрации в порядке редомициляции подконтрольных им иностранных компаний.Форма специальной декларации и порядок её заполнения и представления размещены на официальном сайте ФНС России www.nalog.ru в разделе «Специальная декларация» (https://www.nalog.ru/rn77/taxation/specdecl/).Следует упомянуть ещё об одном важном нововведении, которое вступит в силу с 1 января 2020 года. в соответствии с Федеральным законом от 28.11.2019 № 444-ФЗ.Формируется государственный информационный ресурс «Бухгалтерская отчётность» (ГИР БО), администратором которого будет налоговая служба.Во-вторых, предпринимательская среда станет более прозрачной, ведь вся бухгалтерская отчётность будет размещена в открытом доступе на сайте ФНС России www.nalog.ru. Таким образом, уже в мае можно будет ознакомиться с этой информацией на сайте ФНС России.Найти организацию можно будет с помощью гибкого поиска (по названию, ИНН, адресу и т.д.), то есть ресурс позволит делать бесплатные запросы в отношении конкретной организации. Сам объём доступной информации увеличится, ведь вместе с бухгалтерской отчётностью можно будет ознакомиться с пояснениями к бухгалтерскому балансу, аудиторским заключением, отчетностью кредитных и финансовых организаций.До наступления срока уплаты имущественных налогов физическим лицам осталось совсем немного времени. Уже после 2 декабря, то есть совсем скоро, сумма налогов превратится в задолженность. Гражданам, которые уплачивают налоги с опозданием, надо помнить, что задолженность состоит из самой суммы налога и пени, которая растёт каждый день. Многие упускают этот момент из виду, и оплатив сам налог, забывают про пеню.- Лучше всего не затягивать и уплатить налоги сразу. Это важно не только потому, что в случае просрочки образуется задолженность и начинает набегать пеня. Имущественные налоги пополняют республиканский и местный бюджеты, и идут непосредственно на развитие нашей республики и малой родины каждого из нас, - отмечают в УФНС по Бурятии.