Магазин в Улан-Удэ хранил молочную продукцию без документов

Отсутствие документов не даёт установить безопасность продукции



В отношении ООО «Лоир», занимающегося розничной торговлей в Улан-Удэ, инспектор Россельхознадзора провёл внеплановую проверку.



На хранении с целью продажи без ветеринарных документов находились по 500 граммов сливочного масла и биойогурта, 600 граммов сливочно-растительного спреда, 2,5 литра кефира, 2 килограмма йогурта, килограмм снежка и 600 граммов сметаны.



- Отсутствие документов не позволяет установить качество и безопасность молочной продукции. Продукция оставлена на ответственное хранение для последующего предоставления соответствующей документации, - сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области.



Кроме того, юридическим лицом нарушены сроки гашения ветеринарно-сопроводительных документов в ФГИС «Меркурий».



Возбуждены административные дела.

