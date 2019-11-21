Отсутствие документов не даёт установить безопасность продукции
В отношении ООО «Лоир», занимающегося розничной торговлей в Улан-Удэ, инспектор Россельхознадзора провёл внеплановую проверку.
На хранении с целью продажи без ветеринарных документов находились по 500 граммов сливочного масла и биойогурта, 600 граммов сливочно-растительного спреда, 2,5 литра кефира, 2 килограмма йогурта, килограмм снежка и 600 граммов сметаны.
- Отсутствие документов не позволяет установить качество и безопасность молочной продукции. Продукция оставлена на ответственное хранение для последующего предоставления соответствующей документации, - сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области.
Кроме того, юридическим лицом нарушены сроки гашения ветеринарно-сопроводительных документов в ФГИС «Меркурий».
Возбуждены административные дела.
Магазин в Улан-Удэ хранил молочную продукцию без документов
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