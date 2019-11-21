В Улан-Удэ торговали индюшиным фаршем без документов

Возбуждены административные дела



В отношении ООО «Эльбрус», работающего в сфере розничной торговли в Улан-Удэ, специалисты Россельхознадзора выявили нарушение.



В магазине хранилось для продажи 1,8 кг индюшиного фарша без ветеринарного свидетельства, что не позволяет установить его качество и безопасность.



Кроме того, юридическим лицом нарушены сроки гашения ветеринарных документов в ФГИС «Меркурий».



В отношении должностного и юридического лиц возбуждены административные производства. Продукция оставлена на ответственное хранение для последующего предоставления соответствующего документа, сообщает пресс-служба управление Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

