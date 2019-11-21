Роспотребнадзор выявил нарушения сроков годности и условий хранения рыбы
Управление Роспотребнадзора по Бурятии за 9 месяцев проверило 147 объектов, торгующих рыбой.
- Выявлены нарушения сроков годности и условий хранения продукции, правил личной гигиены, ненадлежащего производственного контроля за качеством вырабатываемой продукции. По установленным нарушениям приняты меры административного воздействия, - сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Бурятии.
Лабораторными методами исследовано 252 пробы рыбы и морепродуктов. Проб, не отвечающих требованиям по санитарно-химическим, паразитологическим показателям и на содержание ГМО, не установлено.
По микробиологическим показателям не соответствовали санитарно-эпидемиологическим требованиям 2 % проб; по физико-химическим показателям, в том числе по содержанию глазури и фосфатов – 1,2%. Это ниже уровня предыдущего года.
В Бурятии 2% продающейся рыбы не отвечает санитарным нормам
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