В Бурятии 2% продающейся рыбы не отвечает санитарным нормам

Роспотребнадзор выявил нарушения сроков годности и условий хранения рыбы



Управление Роспотребнадзора по Бурятии за 9 месяцев проверило 147 объектов, торгующих рыбой.



- Выявлены нарушения сроков годности и условий хранения продукции, правил личной гигиены, ненадлежащего производственного контроля за качеством вырабатываемой продукции. По установленным нарушениям приняты меры административного воздействия, - сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Бурятии.



Лабораторными методами исследовано 252 пробы рыбы и морепродуктов. Проб, не отвечающих требованиям по санитарно-химическим, паразитологическим показателям и на содержание ГМО, не установлено.



По микробиологическим показателям не соответствовали санитарно-эпидемиологическим требованиям 2 % проб; по физико-химическим показателям, в том числе по содержанию глазури и фосфатов – 1,2%. Это ниже уровня предыдущего года.



