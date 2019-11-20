Успей забрать свой «Тёплый бонус»

«Теплоэнергосбыт Бурятии» сообщает, что до завершения поощрительной акции «Теплый бонус» от ПАО «ТГК-14» остается совсем немного времени



Однако у вас ещё есть все шансы пополнить свои бонусные счета. За два прошедших месяца данной возможностью воспользовались более 17,5 тысяч потребителей Бурятии, на лицевые счета которых было начислено порядка 100 тысяч бонусных баллов.



Бонусная программа продолжается в течение всего календарного года, поэтому стать её участником можно прямо сейчас. Оформите заявку и пополняйте свой лицевой счет бонусами. Обращаем ваше внимание, что в конце года вся накопленная сумма будет переведена в рубли.



Чтобы стать участником акции «Теплый бонус», необходимо заполнить анкету участника. Начисление бонусов начнется с момента регистрации, в процессе которой вы можете получить дополнительное поощрение. За указание электронной почты при регистрации получите 10 бонусов, при введении паспортных данных – 15 бонусов, а справка о составе семьи пополнит ваш бонусный счёт на целых 20 бонусов.



Присоединяйтесь к бонусной программе «Теплый бонус» и накапливайте бонусы вместе с ПАО «ТГК-14».



Подробности по телефонам 27-82-01; 27-82-02.





По информации ПАО «ТГК-14»



