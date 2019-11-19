В Бурятии после капремонта протекает крыша многоквартирного дома

Ремонт системы отопления, системы электроснабжения и крыши в этом доме в Бабушкине провели в 2017 году. Всего на это потратили более 1,9 млн руб. При этом капремонт кровли провели крайне некачественно, с нарушением технологии производства работ. В результате в летнее время кровля протекает, в зимнее – заметается снегом. Шифер уложили таким образом, что листы не плотно прилегают друг к другу. Зазоры размером более 5 см строители заполнили монтажной пеной.





Прокуратура Кабанского района Бурятии подтвердила нарушения при проведении капитального ремонта в многоквартирном доме по улице Кяхтинская, 4, в городе Бабушкин. Кровлю в доме отремонтировали с нарушением технологии. В результате летом она протекает, а зимой под неплотно уложенный шифер набивается снег, сообщили в пресс-службе ОНФ в Бурятии.Эксперты ОНФ направили обращение в прокуратуру с просьбой провести проверку и обязать устранить нарушения.Прокуратура установила, что подрядчиком является ООО «Энергия», с которым были заключены договоры на разработку проектно-сметной документации и на выполнение ремонтных работ.- Проект не предусматривал замену стропил – лишь замену обрешётки, – сообщил член регионального штаба ОНФ Бурятии Евгений Хорошунов. – По итогам проверки прокуратура выявила, что подрядчик не выполнил весь объем работ и по замене обрешетки, предусмотренный проектно-сметной документацией. В результате стропила прогнулись, замененный в ходе ремонта шифер положили неровно – внутрь крыши попадают дождь и снег.Прокуратура обязала фонд капитального ремонта устранить нарушения.