В Ангарске будут судить директора компании по торговле ломом

Генеральный директор предприятия подала заведомо ложные сведения о налоговых вычетах по налогу
Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя крупного предприятия, оптом торгующего ломом в Ангарске. Она обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.
По версии следствия, гендиректор предприятия включила в налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость за 3 квартал 2016 года, 1-3 кварталы 2017 года ложные сведения о налоговых вычетах по налогу на добавленную стоимость по взаимоотношениям с шестью контрагентами. Это повлекло неуплату в бюджет налога на добавленную стоимость в особо крупном размере.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Кроме того, прокурор области в защиту интересов государства к генеральному директору АО «Армас» предъявил иск о возмещении причинённого бюджету Российской Федерации ущерба в результате уклонения от уплаты налогов с организации на сумму более 23 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ангарска.
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