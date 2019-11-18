В Ангарске будут судить директора компании по торговле ломом

Генеральный директор предприятия подала заведомо ложные сведения о налоговых вычетах по налогу



Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя крупного предприятия, оптом торгующего ломом в Ангарске. Она обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.



По версии следствия, гендиректор предприятия включила в налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость за 3 квартал 2016 года, 1-3 кварталы 2017 года ложные сведения о налоговых вычетах по налогу на добавленную стоимость по взаимоотношениям с шестью контрагентами. Это повлекло неуплату в бюджет налога на добавленную стоимость в особо крупном размере.



В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.



Кроме того, прокурор области в защиту интересов государства к генеральному директору АО «Армас» предъявил иск о возмещении причинённого бюджету Российской Федерации ущерба в результате уклонения от уплаты налогов с организации на сумму более 23 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ангарска.



