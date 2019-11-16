Продукцию не уничтожили, а оставили на хранение
В Иволгинском районе Бурятии госинспектор Россельхознадзора провёл внеплановую выездную проверку.
В ходе проверки в кафе «Хатан Бууз» была обнаружена продукция без ветеринарных документов: пять килограммов свинины и 0,8 килограмма мяса птицы. Данный факт является нарушением ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов.
В отношении организации составлен протокол об административном нарушении по ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ.
Продукция оставлена на ответственное хранение, выдано предписание, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
В Бурятии в кафе «Хатан Бууз» нашли свинину без документов
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