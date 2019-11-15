Улан-удэнцев приглашают в новый многофункциональный зал
На Ледовой арене IceМетр открылся новый многофункциональный зал для общефизической подготовки спортсменов, хореографии, фитнес-направлений и танцевальных студий площадью более 240 квадратных метров.
Высокие потолки и большое количество воздуха в зале делают тренировки более комфортными, а предоставленное оборудование позволяет проводить тренировки максимально функционально.
- Мы стремимся создать полноценный спортивно-досуговый комплекс для всей семьи: ледовая площадка, кафе с детской комнатой, спортивные залы. Многофункциональный зал оборудован всем необходимым для продуктивных занятий, как детских, так и взрослых: коврики, степ-платформы, гантели, отвечающий всем требованиям для безопасного тренировочного процесса. В ближайшее время установим и хореографические станки, - сообщил управляющий Ледовой арены Павел Барнашов.
В Улан-Удэ на Ледовой арене открылся спортивный зал с высокими потолками
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