В Улан-Удэ на Ледовой арене открылся спортивный зал с высокими потолками

Улан-удэнцев приглашают в новый многофункциональный зал



На Ледовой арене IceМетр открылся новый многофункциональный зал для общефизической подготовки спортсменов, хореографии, фитнес-направлений и танцевальных студий площадью более 240 квадратных метров.



Высокие потолки и большое количество воздуха в зале делают тренировки более комфортными, а предоставленное оборудование позволяет проводить тренировки максимально функционально.



- Мы стремимся создать полноценный спортивно-досуговый комплекс для всей семьи: ледовая площадка, кафе с детской комнатой, спортивные залы. Многофункциональный зал оборудован всем необходимым для продуктивных занятий, как детских, так и взрослых: коврики, степ-платформы, гантели, отвечающий всем требованиям для безопасного тренировочного процесса. В ближайшее время установим и хореографические станки, - сообщил управляющий Ледовой арены Павел Барнашов.

