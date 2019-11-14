Предметом рассмотрения станет закупочная документация больницы
В Бурятское УФАС поступила жалоба индивидуального предпринимателя на аукцион на поставку аппарата «Искусственная почка» для Республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи им. В.В. Ангапова. В жалобе заявляется о наличии в документации к аукциону положений, ограничивающих конкуренцию.
Оспариваемый аукцион проводится среди субъектов малого и среднего предпринимательства.
Рассмотрение жалобы состоится 22 ноября, сообщили в пресс-службе Бурятского УФАС.
В Бурятское УФАС поступила жалоба на БСМП
Бизнес, Фото:
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