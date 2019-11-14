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В Иркутской области лесоперерабатывающий холдинг уклонился от уплаты 200 миллионов

В Иркутской области лесоперерабатывающий холдинг уклонился от уплаты 200 миллионов
Бизнес, 
Руководство холдинга предстанет перед судом за уклонение от уплаты налогов и хищение бюджетных средств

В Иркутской области следователи завершили расследование уголовного дела в отношении трёх руководителей крупного лесоперерабатывающего холдинга. В зависимости от роли каждого, они обвиняются в уклонении от уплаты налогов, мошенничестве по десяти преступлениям, а также в покушении на мошенничество, сообщили в СУ СКР по Иркутской области.

По версии следствия, руководители лесозаготовительной организации-экспортёра, с целью уклонения от уплаты НДС и налога на прибыль и незаконного возмещения НДС заключили в 2015 году ряд фиктивных сделок с фирмами-однодневками, которые фактически никаких работ не выполняли и услуг не оказывали.

В дальнейшем обвиняемые внесли в налоговые декларации заведомо ложные сведения о суммах расходов по оплате товаров, приобретённых у фиктивных фирм, а также неправомерно применили налоговые вычеты по НДС.

Таким образом, в бюджет страны были не уплачены налоги в особо крупном размере на общую сумму свыше 200 млн рублей.

Кроме того, руководители холдинга заключили с взаимосвязанными компаниями фиктивные сделки по поставке и переработке древесины. Фактически же указанные работы производила их лесозаготовительная организация, у которой имелись соответствующие ресурсы. Формально заключённые контракты позволили похитить денежные средства из бюджета страны в общей сумме более 16 млн рублей.

Пресечение их преступной деятельности позволило предотвратить необоснованное возмещение НДС в размере свыше 2 млн рублей.

- На имущество обвиняемых с целью возмещения ущерба наложен арест на сумму свыше 54 млн рублей. Материалы уголовного дела составили более 180 томов. Следователи допросили около 100 лиц, провели более 20 судебных экспертиз. В отношении ряда свидетелей по уголовному делу следствием применены меры государственной защиты, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

В настоящее время прокурором утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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