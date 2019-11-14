«Яндекс» назвал самый популярный мессенджер в Бурятии

Специалисты выбирали из Telegram, Viber и WhatsApp



«Яндекс» опубликовал карту самых популярных мессенджеров России. Специалисты выбирали из Telegram, Viber и WhatsApp, для анализа брали поисковые запросы жителей регионе.



Бурятия оказалась в числе регионов, где предпочтение отдают Viber. К слову, такой же результат у соседних Иркутской области и Забайкальского края. Также этот мессенджер наиболее популярен у жителей Тюменской области, Красноярского края, Калининграда и Крыма.



Однако в целом жители России предпочитают WhatsApp, приоритет ему, в частности отдаёт весь Дальний Восток и Сибирь, Южный Урал, юг страны, Москва и центральная часть страны.



У жителей Санкт-Петербурга наиболее популярен Telegram.

