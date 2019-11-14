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«Яндекс» назвал самый популярный мессенджер в Бурятии

«Яндекс» назвал самый популярный мессенджер в Бурятии
Бизнес, 
Специалисты выбирали из Telegram, Viber и WhatsApp

«Яндекс» опубликовал карту самых популярных мессенджеров России. Специалисты выбирали из Telegram, Viber и WhatsApp, для анализа брали поисковые запросы жителей регионе.

Бурятия оказалась в числе регионов, где предпочтение отдают Viber. К слову, такой же результат у соседних Иркутской области и Забайкальского края. Также этот мессенджер наиболее популярен у жителей Тюменской области, Красноярского края, Калининграда и Крыма.

Однако в целом жители России предпочитают WhatsApp, приоритет ему, в частности отдаёт весь Дальний Восток и Сибирь, Южный Урал, юг страны, Москва и центральная часть страны.

У жителей Санкт-Петербурга наиболее популярен Telegram.
мессенджеры мобильное приложение
 
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