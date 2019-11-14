Специалисты выбирали из Telegram, Viber и WhatsApp
«Яндекс» опубликовал карту самых популярных мессенджеров России. Специалисты выбирали из Telegram, Viber и WhatsApp, для анализа брали поисковые запросы жителей регионе.
Бурятия оказалась в числе регионов, где предпочтение отдают Viber. К слову, такой же результат у соседних Иркутской области и Забайкальского края. Также этот мессенджер наиболее популярен у жителей Тюменской области, Красноярского края, Калининграда и Крыма.
Однако в целом жители России предпочитают WhatsApp, приоритет ему, в частности отдаёт весь Дальний Восток и Сибирь, Южный Урал, юг страны, Москва и центральная часть страны.
У жителей Санкт-Петербурга наиболее популярен Telegram.
«Яндекс» назвал самый популярный мессенджер в Бурятии
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Бывший улан-удэнский бизнесмен стал фермером, а также планирует выращивать круглый год клубнику
Торги на строительство дороги до популярного озера признаны несостоявшимися
В дело вмешалась прокуратура
Предпринимателей Бурятии научат развивать свой бренд
Няни прошли обучающий онлайн-курс и получили сертификаты
Пассажирка пронесла через незадекларированные товары через зелёный коридор
Владельца участка просили привести землю в надлежащий вид, однако он этого не сделал
Министерство лесного комплекса незаконно заключило договор аренды леса на 49 лет
Роскомнадзор подвёл итоги совместной с МВД России работы по пресечению реализации незаконно распространяемых SIM-карт
Монголия получает спортивных лошадей, а экспортирует конские кишки
Рабочие коллективы и компании в Бурятии за пять лет стали «добрее» в несколько раз
Дети слишком долго находились в хлорированной воде
Королевский выбор шуб предлагает «Кировская меховая фабрика» на выставке в Улан-Удэ
Бизнес, 12.11.2019
Три вагона находятся уже в соседнем регионе
Бизнес, 12.11.2019
Пассажиров стало больше на 15%