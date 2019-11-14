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В Хоринском районе Бурятии стартует конкурс юных бизнесменов

В Хоринском районе Бурятии стартует конкурс юных бизнесменов
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Заявки принимаются по 26 ноября

В Бурятии проводится конкурс творческих проектов учащихся образовательных учреждений Хоринского района «Первый шаг в бизнес». Участие в нём смогут принять учащиеся 8-11 классов школ Хоринского района и студенты Хоринского филиала Бурятского республиканского индустриального техникумо.

На первом этапе с 13 по 26 ноября пройдут регистрация конкурсантов, размещение мультимедийного ролика «Я и Бизнес» в социальной сети «Instagram» с хэштегом #Я&Бизнес. Участники должны представить себя предпринимателем, который знает, что нужно сделать для успешной работы его бизнеса. С 27 по 28 ноября состоятся оценка конкурсных работ (полнота раскрытия темы, оригинальность исполнения, инновации, видеоматериалы отсняты на предприятии) и заседание конкурсной комиссии.

На втором этапе 29 ноября пройдёт защита творческих проектов «First step into business» («Первый шаг в бизнес»). Участник излагает своё видение выбранной темы, стараясь обосновать его, поделиться своим опытом в реализации данного проекта. Регламент защиты проектов – 5 минут, требуется наличие презентации в формате Microsoft PowerPoint, не более 15 слайдов. В этот же день конкурсная комиссия оценит работы и определит победителей.

Заявки и творческие работы принимаются по 26 ноября. Об этом сообщает организатор конкурса – администрация МО «Хоринский район».
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