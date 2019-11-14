Заявки принимаются по 26 ноября
В Бурятии проводится конкурс творческих проектов учащихся образовательных учреждений Хоринского района «Первый шаг в бизнес». Участие в нём смогут принять учащиеся 8-11 классов школ Хоринского района и студенты Хоринского филиала Бурятского республиканского индустриального техникумо.
На первом этапе с 13 по 26 ноября пройдут регистрация конкурсантов, размещение мультимедийного ролика «Я и Бизнес» в социальной сети «Instagram» с хэштегом #Я&Бизнес. Участники должны представить себя предпринимателем, который знает, что нужно сделать для успешной работы его бизнеса. С 27 по 28 ноября состоятся оценка конкурсных работ (полнота раскрытия темы, оригинальность исполнения, инновации, видеоматериалы отсняты на предприятии) и заседание конкурсной комиссии.
На втором этапе 29 ноября пройдёт защита творческих проектов «First step into business» («Первый шаг в бизнес»). Участник излагает своё видение выбранной темы, стараясь обосновать его, поделиться своим опытом в реализации данного проекта. Регламент защиты проектов – 5 минут, требуется наличие презентации в формате Microsoft PowerPoint, не более 15 слайдов. В этот же день конкурсная комиссия оценит работы и определит победителей.
Заявки и творческие работы принимаются по 26 ноября. Об этом сообщает организатор конкурса – администрация МО «Хоринский район».
В Хоринском районе Бурятии стартует конкурс юных бизнесменов
Бизнес, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Заявки принимаются по 26 ноября
Тяжбы между администрацией города и «ТГК-14» продолжаются в суде
Рекреационный комплекс построят в Танхое
Предметом рассмотрения станет закупочная документация больницы
Руководство холдинга предстанет перед судом за уклонение от уплаты налогов и хищение бюджетных средств
Коленный модуль позволит человеку с ограниченными возможностями ходить «как на своей ноге»
Жалобу рассмотрит антимонопольный орган
Специалисты выбирали из Telegram, Viber и WhatsApp
Бывший улан-удэнский бизнесмен стал фермером, а также планирует выращивать круглый год клубнику
Торги на строительство дороги до популярного озера признаны несостоявшимися
В дело вмешалась прокуратура
Предпринимателей Бурятии научат развивать свой бренд
Пассажирка пронесла через незадекларированные товары через зелёный коридор
Владельца участка просили привести землю в надлежащий вид, однако он этого не сделал
Министерство лесного комплекса незаконно заключило договор аренды леса на 49 лет