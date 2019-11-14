В Бурятии захламили щебнем участок тепловых сетей

В дело вмешалась прокуратура



Генеральный директор АО «Теплоэнерго» пожаловался в прокуратуру, что на территории грузового двора производственного участка станции Северобайкальск захламили щебёночной продукцией охранную зону участка тепловой сети на протяжении 80 метров.



- В адрес руководства дирекции внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. В отношении и.о. начальника производственного участка станции Северобайкальск возбуждено дело об административном правонарушении, которое находится на рассмотрении, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.



На сегодня участок тепловых сетей полностью очищен от щебёночной продукции, отгрузка щебня будет осуществляться на безопасном расстоянии. Кроме того, принимаются меры по переносу ограждения территории производственного участка в целях недопущения загромождения сетей.

