В дело вмешалась прокуратура
Генеральный директор АО «Теплоэнерго» пожаловался в прокуратуру, что на территории грузового двора производственного участка станции Северобайкальск захламили щебёночной продукцией охранную зону участка тепловой сети на протяжении 80 метров.
- В адрес руководства дирекции внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. В отношении и.о. начальника производственного участка станции Северобайкальск возбуждено дело об административном правонарушении, которое находится на рассмотрении, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
На сегодня участок тепловых сетей полностью очищен от щебёночной продукции, отгрузка щебня будет осуществляться на безопасном расстоянии. Кроме того, принимаются меры по переносу ограждения территории производственного участка в целях недопущения загромождения сетей.
В Бурятии захламили щебнем участок тепловых сетей
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Торги на строительство дороги до популярного озера признаны несостоявшимися
В дело вмешалась прокуратура
Предпринимателей Бурятии научат развивать свой бренд
Няни прошли обучающий онлайн-курс и получили сертификаты
Пассажирка пронесла через незадекларированные товары через зелёный коридор
Владельца участка просили привести землю в надлежащий вид, однако он этого не сделал
Министерство лесного комплекса незаконно заключило договор аренды леса на 49 лет
Роскомнадзор подвёл итоги совместной с МВД России работы по пресечению реализации незаконно распространяемых SIM-карт
Монголия получает спортивных лошадей, а экспортирует конские кишки
Рабочие коллективы и компании в Бурятии за пять лет стали «добрее» в несколько раз
Дети слишком долго находились в хлорированной воде
Королевский выбор шуб предлагает «Кировская меховая фабрика» на выставке в Улан-Удэ
Однако «Жада» наймёт «ЦАСС» по договору подряда
Три вагона находятся уже в соседнем регионе
Пассажиров стало больше на 15%