Пассажирка пронесла через незадекларированные товары через зелёный коридор
В аэропорту Иркутска таможенники обнаружили у гражданки Китая, прилетевшей из Харбина, коммерческие товары – различные аксессуары для мобильных телефонов без какой-либо маркировки.
Женщина пыталась незаконно пронести багаж, следуя по зелёному коридору, без предъявления таможенной декларации.
В багаже пассажирки с применением досмотрово-рентгеновской техники были обнаружены 20 коробок с беспроводными наушниками, 441 штуки защитных стёкол для гаджетов, 30 чехлов, а также 127 упаковок салфеток для чистки экранов телефонов. Общий вес данных товаров составил 8 кг.
Документы, подтверждающие стоимость данного товара, у пассажирки отсутствовали. При этом она пояснила, что товар привезён для своей знакомой для дальнейшей продажи в интернет-магазине.
За недекларирование товара по установленной форме гражданка Китая привлечена к административной ответственности, предусмотренной ч.1 ст.16.2 КоАП РФ, сообщили в пресс-службе Иркутской таможни.
В аэропорту Иркутска у гражданки Китая изъяли 8 кг аксессуаров для гаджетов
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