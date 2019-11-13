В Улан-Удэ шести детям потребовалась помощь врачей после сауны

Дети слишком долго находились в хлорированной воде



Накануне несколько семей отмечали праздник в сауне в Улан-Удэ. Шестеро детей в возрасте от 9 до 11 лет долгое время находились в воде. После ребятишки пожаловались на недомогание.



Как сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе республиканского минздрава, у детей было раздражение слизистой оболочки глаз.



Они были осмотрены в офтальмологическом отделении Республиканской больницы и отпущены домой, будут наблюдаться амбулаторно.



По словам специалистов, подобное раздражение бывает из-за длительного нахождения в хлорированной воде. С такой проблемой нередко сталкиваются даже опытные пловцы.



