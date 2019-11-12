Пассажиров стало больше на 15%
С января по июль 2019 года дневным экспрессом сообщением Иркутск – Улан-Удэ перевезено свыше 76,4 тысяч пассажиров. Этот показатель на 15,2% выше прошлогоднего – в 2018 году было перевезено 66,3 тысячи, сообщает ВСЖД.
В купейных вагонах совершили поездку 11,9 тыс. человек, билеты в плацкартные вагоны приобрели 20,2 тыс. пассажиров, в вагоны с местами для сидения – 44,3 тыс. человек.
Сейчас поезд сформирован из пяти вагонов: двух купейных, одного плацкартного и двух вагонов с местами для сидения.
В первую поездку поезд отправился в декабре 2016 года. В мае 2017 года количество дней его курсирования увеличилось с трёх раз в неделю до пяти, а в декабре 2017 года дневной экспресс стал ежедневным.
Число пассажиров дневного экспресса Иркутск – Улан-Удэ выросло
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Запуск онлайн-площадки МегаФона на Tmall, ресурсе AliExpress Россия, приурочен к началу ноябрьских распродаж, которые проводят ритейлеры всего мира
Торговый дом «Виал» обжаловал ещё одну закупку в республиканской больнице
Поставщик заключил контракт и исчез
Таролог Марианна Абравитова в третий раз приезжает в Бурятию
Жительница Аршана заплатила штраф за то, что скрыла товары из Монголии
В дело вмешалась прокуратура
Забайкальское горнорудное предприятие приняло решение помочь минспорту Бурятии подготовить спортсменов к чемпионату России
12 продавцов привлечены к ответственности
Более 800 жителей республики получали квитанции на оплату услуг отопления несмотря на отсутствие отопительных приборов
Вопросы продвижения туристического потенциала Бурятии обсудили на круглом столе
Её «КамАЗ» перевозил по белгородской дороге тяжеловесный груз
Директора клуба «Моритон» вышвырнули из офиса «управляшки», когда он пытался прояснить ситуацию
Нарушители привлечены к административной ответственности
Площадь уникального дома – более 600 кв. метров
Прокуратура выявила более сотни нарушений