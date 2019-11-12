Число пассажиров дневного экспресса Иркутск – Улан-Удэ выросло

Пассажиров стало больше на 15%



С января по июль 2019 года дневным экспрессом сообщением Иркутск – Улан-Удэ перевезено свыше 76,4 тысяч пассажиров. Этот показатель на 15,2% выше прошлогоднего – в 2018 году было перевезено 66,3 тысячи, сообщает ВСЖД.



В купейных вагонах совершили поездку 11,9 тыс. человек, билеты в плацкартные вагоны приобрели 20,2 тыс. пассажиров, в вагоны с местами для сидения – 44,3 тыс. человек.



Сейчас поезд сформирован из пяти вагонов: двух купейных, одного плацкартного и двух вагонов с местами для сидения.



В первую поездку поезд отправился в декабре 2016 года. В мае 2017 года количество дней его курсирования увеличилось с трёх раз в неделю до пяти, а в декабре 2017 года дневной экспресс стал ежедневным.

