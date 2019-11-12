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Число пассажиров дневного экспресса Иркутск – Улан-Удэ выросло

Число пассажиров дневного экспресса Иркутск – Улан-Удэ выросло
Бизнес, 
Пассажиров стало больше на 15%

С января по июль 2019 года дневным экспрессом сообщением Иркутск – Улан-Удэ перевезено свыше 76,4 тысяч пассажиров. Этот показатель на 15,2% выше прошлогоднего – в 2018 году было перевезено 66,3 тысячи, сообщает ВСЖД.

В купейных вагонах совершили поездку 11,9 тыс. человек, билеты в плацкартные вагоны приобрели 20,2 тыс. пассажиров, в вагоны с местами для сидения – 44,3 тыс. человек.

Сейчас поезд сформирован из пяти вагонов: двух купейных, одного плацкартного и двух вагонов с местами для сидения.

В первую поездку поезд отправился в декабре 2016 года. В мае 2017 года количество дней его курсирования увеличилось с трёх раз в неделю до пяти, а в декабре 2017 года дневной экспресс стал ежедневным.
поезд
 
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