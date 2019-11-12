Торговый дом «Виал» обжаловал ещё одну закупку в республиканской больнице
Бурятское УФАС сообщило о поступлении жалобы ООО «Торговый дом «ВИАЛ» на действия заказчика – республиканской больницы имени Семашко. Жалоба касается аукциона на поставку препаратов для лечения инфекционных заболеваний на 2020 год с начальной ценой контракта 4,066 млн рублей.
Заявитель считает установленный заказчиком короткий срок поставки товара ограничением конкуренции.
Ранее компания подавала жалобу на аналогичные торги, которая была рассмотрена 1 ноября.
Рассмотрение вновь поступившей жалобы назначено на 15 ноября, сообщает пресс-служба Бурятского УФАС.
Бурятское УФАС рассмотрит жалобу на республиканскую больницу
Бизнес, Фото:
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