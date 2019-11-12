Мэрия Улан-Удэ не дождалась светодиодных светильников

Поставщик заключил контракт и исчез



Бурятское УФАС включило ООО «Нева свет» в реестр недобросовестных поставщиков. Об этом просило управление эксплуатации административных зданий администрации Улан-Удэ.



Компания-победитель запроса котировок заключила с управлением контракт, по которому обязалась в десятидневный срок поставить светодиодные светильники. По истечении срока заказчик получил письмо с заверениями об отгрузке товара в течение недели.



Контракт был заключен в июле текущего года. Однако на дату обращения в антимонопольный орган светильников заказчик так и не дождался, сообщает пресс-служба Бурятского УФАС.



Исходя из документации торгов на сайте госзакупок, контракт был заключен на сумму 62 тысячи рублей. Всего было заказано 84 светодиодных светильника.





