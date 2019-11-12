Таролог Марианна Абравитова в третий раз приезжает в Бурятию
Известная таролог, ясновидящая, психолог Марианна Абравинова вновь приедет в Улан-Удэ. На этот раз она пробудет в столице Бурятии с 29 ноября по 3 декабря.
Как сообщил «Байкал-Daily» организатор приезда популярный в Бурятии певец Чингис Ли, на этот раз Марианна отказалась от экскурсии, сказав, что это время она лучше потратит на приёмы.
- У Марианны тут уже есть свои клиенты, которые ходят к ней как к клиническому психологу. В Бурятии, видимо, не хватает таких специалистов, и вот к ней они идут. И она с некоторыми будет несколько сеансов делать, - рассказал Чингис.
Также он поведал, что запись на приёмы уже довольно плотная. А среди желающих получить консультацию от проводника с потусторонним миром есть известные бизнесмены, артисты, а также депутаты Народного Хурала.
Как сообщал «Байкал-Daily», Марианна приезжала в Бурятию в прошлом ноябре. Здесь её встретили на белом лимузине и по всем бурятским обычаям. Тогда таролог предостерегала от поставок байкальской воды за рубеж. Ещё она приезжала в марте этого года.
В Бурятии на приём к известному тарологу пойдут бизнесмены и депутаты
Бизнес, Фото:
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