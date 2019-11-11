12 продавцов привлечены к ответственности
Государственные инспекторы отдела надзора за качеством зерна и семенного контроля управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии в октябре провели рейды по соблюдению закона в сфере семеноводства.
- В ходе проверок на территории Бурятии выявлены факты реализации посадочного материала плодово-ягодных культур, сорта которых не включены в государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию: чёрная смородина «Читканка», малина «Вислуха», абрикос «Жарок», жимолость «Скала», земляника «Лорд», абрикос «Медовый» и другие, - сообщает пресс-служба управления.
Кроме того, выяснилось, что семена сельскохозяйственных растений реализуются без документов, подтверждающих сортовые и посевные качества. Отсутствовали свидетельства на семена, сертификаты соответствия, а также акты апробации и протоколы испытания. На посадочном материале не было этикеток или на них указана неполная информация.
В результате рейдов 12 физических лиц привлечены к административной ответственности с наложением штрафов.
В Бурятии торговали семенами без этикеток
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